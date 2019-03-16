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      У Миколаєві сталась стрілянина на McDrive: є постраждалий

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      У Миколаєві сталась стрілянина на McDrive: є постраждалий
      У Миколаєві сталась стрілянина на McDrive: є постраждалий / mk.npu.gov.ua

      У Миколаєві поблизу McDonald's, що по вулиці Адмірала Макарова сталася стрілянина між чоловіками. Унаслідок цього один із них постраждав.

      Правоохоронці з'ясували, що сварка виникла між 38-річним водієм Ford та 35-річним пасажиром Dewoo Lanos, які стояли у черзі на McDrive.

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      Конфлікт виник на ґрунті "раптово виниклих неприязних стосунків". Один із миколаївців вистрелив в опонента з травматичної зброї. Він поранив чоловіка у груди.

      Поранений чоловік госпіталізований, а інший учасник події доставлений до відділку поліції та дає свідчення.

      Поліцейські вилучили зброю та направили її на експертне дослідження.

      стрілянина миколаїв
      На місце стрілянини одразу приїхали поліцейські

      Наразі тривают слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження.

      Нещодавно у Миколаєві п'ятеро молодих людей у балаклавах у ​​віці від 15 до 18 років влаштували бійку, яка супроводжувалась стріляниною.

      blog_ava
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      сьогодні
      2418
      Теги: Новини України Новини Миколаєва Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 канал
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