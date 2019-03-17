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      В Польше из-за обвала стены погиб украинец

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      В Польше погиб украинец
      В Польше погиб украинец / Иллюстративное фото

      Во время строительных работ возле замка Вавель в Кракове случился оползень, из-за чего обрушилась стена. Пострадали около 10 человек, но один из них, к сожалению, погиб. Польские СМИ сообщили, что он был гражданином Украины.

      Оперативный приезд спасателей и почти час попыток реанимировать 45-летнего мужчину не помогли спасти ему жизнь. Об этом сообщила Gazeta Krakowska.

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      Местные чиновники отмечают, что строительные работы возле замка Вавель в Кракове выполняли с соблюдением всех норм безопасности и под присмотром контролирующих органов. Все рабочие были трезвыми. Однако оползня, а за ним и обвала стены избежать не удалось.

      Пожарные и спасатели прибыли немедленно, применили гидравлические и пневматические инструменты, чтобы вызволить мужчину из-под завалов. В целом на это понадобилось восемь минут. Но попытки медиков реанимировать украинца, который получил серьезные травмы, были безуспешными.

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Заробитчане Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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