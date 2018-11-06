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      Майже рабство: у Польщі затримали чоловіка, який використовував українців для примусових робіт

      427 Читать новость на русском
      Затримання поляка який, тримав у рабстві українців
      Затримання поляка який, тримав у рабстві українців / morski.strazgraniczna.pl

      У Поморському воєводстві у Польщі затримали чоловіка, який використовував людей для примусової праці на будівництві – у тому числі громадян України.

      Про це повідомляє "Польське радіо". 

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      Зазначається, що 42-річний поляк через оголошення знаходив для роботи на будівництвах поляків, а також громадян України, Білорусі, Грузії та Молдови.

      Спочатку люди працювали у фірмі чоловіка, де з них вибирали тих, кому робота була найбільш необхідна, а також слухняних та піддатливих впливу і маніпуляціям. Таких працівників відправляли на роботу у Польщі та Швеції.

      Підозрюваний забирав документи у працівників, не підписував з ними договорів і не платив зарплатню. Коли робітники нагадували про це, їм погрожували депортацією або безпідставно звинувачували у крадіжці, надсилаючи заяви до правоохоронних органів. Затриманий організовував обов’язкові робітничі зібрання, під час яких залякував, принижував, ображав та навіть бив працівників.

      З 2016 року до осені 2018 року 42-річний чоловік використав для примусової роботи щонайменше 540 людей, а невиплачена зарплатня та інші виплати досягли щонайменше 4,5 мільйони злотих (понад 1 мільйон євро).

      Затриманому висунули звинувачення у торгівлі людьми, за що йому загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі.

      Нагадаємо, Євростат оприлюднив статистику, згідно з якою минулого року саме українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) і майже 90% з них були видані з метою працевлаштування.

      Теги: Новини України Новини Польщі Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
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