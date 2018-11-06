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      Почти рабство: в Польше задержали мужчину, использовавшего украинцев в принудительных работах

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      Задержание поляка который держал в рабстве украинцев
      Задержание поляка который держал в рабстве украинцев / morski.strazgraniczna.pl

      В Поморском воеводстве в Польше задержали мужчину, который использовал людей для принудительного труда на строительстве – в том числе граждан Украины.

      Об этом сообщает "Польское радио".

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      Отмечается, что 42-летний поляк через объявления находил для работы на стройках поляков, а также граждан Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы.

      Сначала люди работали в фирме мужчине, где из них выбирали тех, кому работа была наиболее необходима, а также послушных и податливых влиянию и манипуляции. Таких работников отправляли на работу в Польше и Швеции.

      Подозреваемый забирал документы у работников, не подписывал с ними договоров и не платил зарплату. Когда рабочие напоминали об этом, им угрожали депортацией или безосновательно обвиняли в краже, посылая заявления в правоохранительные органы. Задержанный организовывал обязательные рабочие собрания, во время которых запугивал, унижал, оскорблял и даже бил работников.

      С 2016 года до осени 2018 года 42-летний мужчина использовал для принудительной работы как минимум 540 человек, а не выплаченная зарплата и другие выплаты достигли не менее 4,5 миллиона злотых (более 1 миллиона евро).

      Задержанному предъявлено обвинение в торговле людьми, за что ему грозит минимум 3 года лишения свободы.

      Напомним, Евростат опубликовал статистику, согласно которой в прошлом году именно украинцы получили больше разрешений на проживание на территории стран ЕС (более 660 тысяч) и почти 90% из них были выданы с целью трудоустройства.

      Теги: Новости Украины Заробитчане Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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