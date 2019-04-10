Поляк принизив та плюнув в обличчя українцеві: відео

У Варшаві польський таксист плюнув в обличчя українському водієві убера й облаяв його. За це він може отримати три роки в'язниці за дискримінацію на національному ґрунті.

Відео опублікували 8 квітня на сторінці Центру моніторингу расистського і ксенофобського поведінки у Facebook, передає tvnwarszawa.pl.

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Причиною для конфлікту стало те, що українець не пропустив поляка в лінію руху перед собою. Той вийшов зі свого BMW до авто українця і через вікно влаштував справжню істерику на дорозі.

Поляку загрожує позбавлення волі через образи етнічного характеру, зараз він знаходиться у відділку поліції.

Дивіться відео інциденту між поляком та українцем:

Посольство Польщі в Україні висловило своє обурення через програму про лідера ОУН Степана Бандеру, яку транслював телеканал UA: Перший у своєму ефірі 6 квітня.