Поляк принизив та плюнув в обличчя українцеві: відео
У Варшаві польський таксист плюнув в обличчя українському водієві убера й облаяв його. За це він може отримати три роки в'язниці за дискримінацію на національному ґрунті.
Відео опублікували 8 квітня на сторінці Центру моніторингу расистського і ксенофобського поведінки у Facebook, передає tvnwarszawa.pl.
Читайте також: Масштаби трудової міграції загрожують економічному розвитку країни, – ЗМІ
Причиною для конфлікту стало те, що українець не пропустив поляка в лінію руху перед собою. Той вийшов зі свого BMW до авто українця і через вікно влаштував справжню істерику на дорозі.
Поляку загрожує позбавлення волі через образи етнічного характеру, зараз він знаходиться у відділку поліції.
Дивіться відео інциденту між поляком та українцем:
Посольство Польщі в Україні висловило своє обурення через програму про лідера ОУН Степана Бандеру, яку транслював телеканал UA: Перший у своєму ефірі 6 квітня.