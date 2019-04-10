Поляк унизил и плюнул в лицо украинцу: видео

В Варшаве польский таксист плюнул в лицо украинскому водителю Убера и обругал его. За это он может получить три года тюрьмы за дискриминацию на национальной почве.

Видео опубликовали 8 апреля на странице Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Facebook, передает tvnwarszawa.pl.

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Причиной для конфликта стало то, что украинец не пропустил поляка в линию движения перед собой. Тот вышел из своего BMW к авто украинца и через окно устроил настоящую истерику на дороге.

Поляку грозит лишение свободы за оскорбления этнического характера, сейчас он находится в отделении полиции.

Смотрите видео инцидента между поляком и украинцем:

Напомним, Посольство Польши в Украине выразило свое возмущение из-за программы о лидере ОУН Степане Бандере, которую транслировал телеканал UA:Первый в своем эфире 6 апреля.