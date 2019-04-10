19:19
10 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Избушка для Путина. Россия возвращается в СССР
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 апреля
      Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:20, 9 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Поляк унизил и плюнул в лицо украинцу: видео

      486 Читати новину українською
      Поляк плюнул украинцу в лицо
      Поляк плюнул украинцу в лицо / Скриншот из видео

      В Варшаве польский таксист плюнул в лицо украинскому водителю Убера и обругал его. За это он может получить три года тюрьмы за дискриминацию на национальной почве.

      Видео опубликовали 8 апреля на странице Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Facebook, передает tvnwarszawa.pl.

      Читайте также: Масштабы трудовой миграции угрожают экономическому развитию страны, – СМИ

      Причиной для конфликта стало то, что украинец не пропустил поляка в линию движения перед собой. Тот вышел из своего BMW к авто украинца и через окно устроил настоящую истерику на дороге.

      Поляку грозит лишение свободы за оскорбления этнического характера, сейчас он находится в отделении полиции.

      Смотрите видео инцидента между поляком и украинцем:

      Напомним, Посольство Польши в Украине выразило свое возмущение из-за программы о лидере ОУН Степане Бандере, которую транслировал телеканал UA:Первый в своем эфире 6 апреля.

      blog_ava
      Путина уже дважды "похоронили" в Санкт-Петербурге: фото надгробий
      сегодня
      1856
      Теги: Новости Украины Заробитчане Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Насколько активными будут избиратели Зеленского и Порошенко во втором туре
      сегодня , 19:02 Насколько активными будут избиратели Зеленского и Порошенко во втором туре
      Інна Жолобович 82
      Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
      сегодня , 18:30 Север помнит: биографии самых ярких актеров "Игры престолов"
      Олена Кандяк 17
      Снизить рейтинг: главные ошибки кандидатов в президенты
      сегодня , 18:02 Снизить рейтинг: главные ошибки кандидатов в президенты
      Ірина Поліщук 241
      Ученые впервые в истории показали изображение черной дыры: видео
      сегодня , 17:23 Ученые впервые в истории показали изображение черной дыры: видео
      597
      В элитной школе Нью-Йорка разгорелся масштабный скандал: в чем суть
      сегодня , 17:30 В элитной школе Нью-Йорка разгорелся масштабный скандал: в чем суть
      Іван Яковина 194
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал
       14 декабря 2011 , 08:43 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника
       6 августа 2018 , 11:32
      Еще один украинец из Шахтера перешел в российский клуб
       1 февраля , 08:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук