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      В Польше возмутились из-за программы о Бандере на Общественном: Карикатура на миссию журналистов

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      Польша возмущена программой о Бандере, вышедшей в эфире UA: Первый
      Польша возмущена программой о Бандере, вышедшей в эфире UA: Первый / Фото из открытых источников

      Посольство Польши в Украине выразило свое возмущение из-за программы о лидере ОУН Степане Бандере, которую транслировал телеканал UA: Первый в своем эфире 6 апреля.

      Так, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отправил письмо с соответствующим текстом председателю Общественного телевидения Зурабу Аласании.

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      Посольство Республики Польша в Украине выражает свое глубокое возмущение формой, а также содержанием программы А. Зинченко "Рассекреченная история. Страсти по Бандере", которая транслировалась на телеканале UA:Первый 6 апреля,
      – говорится в официальном документе.

      Так, польский дипломат считает, что дискуссия в студии с участием четырех человек, сторонников Бандеры, была "заранее неумело спланированной".

      В письме также указано, что миссия общественного СМИ, в частности, заключается в сохранении объективности, фактографии и строгом соблюдении железных правил журналистики. Но, как считают в дипломатическом представительстве, программа Александра Зинченко стала "карикатурой на эту миссию".

      Возмутил посольство также представленный в программе образ Польши и то, что ведущий "не дал возможности высказаться польской стороне".

      Республика Польша считает, что исторический диалог с Украиной является абсолютно необходимым. Однако, он должен базироваться на правде и уважении к чувствительности второй стороны,
      – говорится в письме.

      Кто такой Степан Бандера?Украинский политический деятель, один из виднейших идеологов и теоретиков украинского националистического движения ХХ века, после раскола ОУН – председатель Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года находился в концлагере Заксенхаузен, впоследствии Бандеру освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако он отклонил предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился.

      Советское правительство уполномочило КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это совершил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

      Почему в Польше враждебно относятся к исторической фигуре Бандеры?Как известно, в Польше считают именно Бандеру виновным в Волынской трагедии, в результате которой погибли тысячи поляков и украинцев. С новой силой спор разгорелся в 2016 году с подачи правящей партии "Право и справедливость", неформальным лидером которой является Ярослав Качиньский. Тогда польский парламент признал Волынскую трагедию геноцидом и определил день памяти погибших.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
      8 апреля
      1866
      Теги: Журналисты Новости политики Новости Украины Суспильне Телевидение Степан Бандера Новости Польши
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