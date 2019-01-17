Украина – Польша: как изменят "антибандеровский" закон и что это означает
Конституционный суд Польши принял решение относительно Украины: признал неконституционными положения обновленного Закона об институте национальной памяти с определениями "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Что это значит и что это меняет – разбирались журналисты 24 канала.
О каком решении Конституционного трибунала идет речь?
Об оценке Конституционным судом Польши "антибандеровских" норм закона Об Институте нацпамяти.
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В январе 2018 года в этот закон был внесен ряд правок. Часть из них создавала интересный эффект: позволяла возбуждать уголовное дело за отрицание преступлений украинских националистов (в том числе тех преступлений украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом) и предусматривала уголовное преследование тех, кто "будет приписывать полякам преступления нацистов", в частности будет употреблять словосочетание "польские лагеря смерти".
Что это за закон О национальной памяти?
Не о памяти, а об институте национальной памяти. Это такая организация, которая исследует все, что происходило в Польше в период с 1939-го по 1989 год включительно, то есть период Второй мировой войны, а также коммунистическое правление. И разбирается с тем, какие преступления были совершены против польского народа в этот промежуток времени. В Украине такое учреждение тоже есть. Но.
В отличие от украинского учреждения, польский Институт национальной памяти имеет прокурорские функции. Он был создан на основе Главной комиссии по расследованию немецких преступлений, которая существовала с 1940-х годов. В 1990-х ему добавили функции расследований советских преступлений против поляков и преступлений польской коммунистической власти. Закон, который называют "антибандеровским", собственно и регулирует работу этого института.
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26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда. В то же время глава Польши опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы словосочетания "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также обратился в Конституционный суд Польши с просьбой дать оценку новшествам, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.
Что означает решение Конституционного трибунала?
Что трибунал считает: право на собственную оценку исторических событий и личностей – не повод для уголовного преследования.
Также оно означает, что теперь Польше будет значительно легче выстраивать отношения с другими странами. Противоречивые правки создавали для самих поляков проблемы. Например, приняв этот закон, Польша серьезно осложнила отношения с Израилем. Законом фактически отрицается участие поляков в Холокосте, и Израиль уже достаточно жестко раскритиковал документ, вспоминая, что крупнейшие концентрационные лагеря были расположены именно на территории Польши. Во-вторых, Польша и без того имела проблемы с ЕС, где не довольны судебной реформой, согласно которой судебная ветвь власти фактически узурпируется. Осложнять отношения еще и этим законом, который предусматривал значительную политизацию исторических процессов, было бы более чем неуместно.
Кроме того, решение Конституционного трибунала означает провал российских пропагандистов, которые в значительной степени приобщились к тому, чтобы этот документ получил название "антибандеровского".
При чем здесь Россия?
Традиционно – причастна к самой задумке. По словам политолога Валерия Дымова, расследования говорят, что "Кукиз’15" разрабатывал закон с помощью российских историков. Это резко сдвинуло отношение польского политикума и общества вправо. Поляки стали заложниками политизации истории.
"Кукиз’15" – это правая польская политическая партия, влияние на которую имеет Россия. В частности, в СМИ польские политики именно РФ и ее влияние называли причиной того, что польский Сейм неожиданно заговорил об "украинских националистах". Россия, к слову, впринципе имеет значительное влияние на праворадикальные политические движения в Польше, в частности, на партию "Zmiana", провокации которой неоднократно вызывали громкие скандалы в стране. Следовательно, по словам Дымова, признание "украинской" поправки неконституционной свидетельствует о том, что очередная провокация Москвы не удалась.
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Что будет дальше?
Сейм Польши может пересмотреть изменения в закон об институте национальной памяти. Теперь уже – с учетом решения Конституционного трибунала. И повод для исторических ссор на государственном уровне, скорее всего, будет устранен.
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