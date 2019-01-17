Украина – Польша: как изменят "антибандеровский" закон и что это означает

Конституционный суд Польши принял решение относительно Украины: признал неконституционными положения обновленного Закона об институте национальной памяти с определениями "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Что это значит и что это меняет – разбирались журналисты 24 канала.

О каком решении Конституционного трибунала идет речь?

Об оценке Конституционным судом Польши "антибандеровских" норм закона Об Институте нацпамяти.

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В январе 2018 года в этот закон был внесен ряд правок. Часть из них создавала интересный эффект: позволяла возбуждать уголовное дело за отрицание преступлений украинских националистов (в том числе тех преступлений украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом) и предусматривала уголовное преследование тех, кто "будет приписывать полякам преступления нацистов", в частности будет употреблять словосочетание "польские лагеря смерти".

Что это за закон О национальной памяти?

Не о памяти, а об институте национальной памяти. Это такая организация, которая исследует все, что происходило в Польше в период с 1939-го по 1989 год включительно, то есть период Второй мировой войны, а также коммунистическое правление. И разбирается с тем, какие преступления были совершены против польского народа в этот промежуток времени. В Украине такое учреждение тоже есть. Но.

В отличие от украинского учреждения, польский Институт национальной памяти имеет прокурорские функции. Он был создан на основе Главной комиссии по расследованию немецких преступлений, которая существовала с 1940-х годов. В 1990-х ему добавили функции расследований советских преступлений против поляков и преступлений польской коммунистической власти. Закон, который называют "антибандеровским", собственно и регулирует работу этого института.

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26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда. В то же время глава Польши опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы словосочетания "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также обратился в Конституционный суд Польши с просьбой дать оценку новшествам, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.

Что означает решение Конституционного трибунала?

Что трибунал считает: право на собственную оценку исторических событий и личностей – не повод для уголовного преследования.

Также оно означает, что теперь Польше будет значительно легче выстраивать отношения с другими странами. Противоречивые правки создавали для самих поляков проблемы. Например, приняв этот закон, Польша серьезно осложнила отношения с Израилем. Законом фактически отрицается участие поляков в Холокосте, и Израиль уже достаточно жестко раскритиковал документ, вспоминая, что крупнейшие концентрационные лагеря были расположены именно на территории Польши. Во-вторых, Польша и без того имела проблемы с ЕС, где не довольны судебной реформой, согласно которой судебная ветвь власти фактически узурпируется. Осложнять отношения еще и этим законом, который предусматривал значительную политизацию исторических процессов, было бы более чем неуместно.

Кроме того, решение Конституционного трибунала означает провал российских пропагандистов, которые в значительной степени приобщились к тому, чтобы этот документ получил название "антибандеровского".

При чем здесь Россия?

Традиционно – причастна к самой задумке. По словам политолога Валерия Дымова, расследования говорят, что "Кукиз’15" разрабатывал закон с помощью российских историков. Это резко сдвинуло отношение польского политикума и общества вправо. Поляки стали заложниками политизации истории.

"Кукиз’15" – это правая польская политическая партия, влияние на которую имеет Россия. В частности, в СМИ польские политики именно РФ и ее влияние называли причиной того, что польский Сейм неожиданно заговорил об "украинских националистах". Россия, к слову, впринципе имеет значительное влияние на праворадикальные политические движения в Польше, в частности, на партию "Zmiana", провокации которой неоднократно вызывали громкие скандалы в стране. Следовательно, по словам Дымова, признание "украинской" поправки неконституционной свидетельствует о том, что очередная провокация Москвы не удалась.

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Что будет дальше?

Сейм Польши может пересмотреть изменения в закон об институте национальной памяти. Теперь уже – с учетом решения Конституционного трибунала. И повод для исторических ссор на государственном уровне, скорее всего, будет устранен.

Для окончательной стабилизации ситуации нужно также, чтобы Украина сделала свой шаг навстречу Польше и, например, отменила мораторий для польских учреждений на проведение эксгумаций жертв войн.

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