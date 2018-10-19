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      Европейский суд заставил Польшу приостановить действие скандального судебного закона

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      Европейский суд заставил Польшу приостановить действие судебного закона
      Европейский суд заставил Польшу приостановить действие судебного закона / Фото из открытых источников

      Суд Евросоюза принял промежуточное решение по делу "ЕС против Польши". Теперь Польша должна немедленно приостановить выполнение судебной реформы.

      Об этом сообщает The Independent.

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      Издание отмечает, что это решение не является окончательным по делу.

      Согласно решению Суда, власти Польши должні немедленно приостановить выполнение судебной реформы до тех пор, пока не будет принято окончательного решения.

      В частности, речь идет о применении положений национального законодательства, касающихся снижение пенсионного возраста для судей Верховного Суда.

      Напомним, Европейский Союз начал процедуру наложения санкций на Польшу из-за судебной реформы в конце 2017 года. Со своей стороны, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что решение Еврокомиссии передать в Суд Европейского Союза жалобу на польскую судебную реформу подрывает диалог по этому вопросу.

      Почему ЕС против судебной реформы в Польше?
      О планах по реформированию судебной власти автор реформы – правящая партия "Право и справедливость" заявила еще после победы на парламентских выборах в 2015 году. Во время реформирования политики предприняли попытку внести изменения в основные законы страны, а именно в закон о Верховном суде, Национальный совет судей, а также закон о судах общей юрисдикции. 21 июля 2017 года более чем 100 тысяч поляков вышли на акции протеста против судебной реформы. В частности, принятый польский закон о Верховном суде обязывает судей выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. Согласно этому закону 27 из 72 судей польского Верховного суда должны были уйти в вынужденную отставку. Как посчитали в Еврокомиссии, такие нормы подрывают принцип независимости судебных органов, в частности, принцип несменяемости судей, что является нарушением Договора о Европейском Союзе.

      Теги: Новости политики Новости Польши Європейськая комисия Европейский суд
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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