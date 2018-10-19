Европейский суд заставил Польшу приостановить действие скандального судебного закона

Суд Евросоюза принял промежуточное решение по делу "ЕС против Польши". Теперь Польша должна немедленно приостановить выполнение судебной реформы.

Об этом сообщает The Independent.

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Издание отмечает, что это решение не является окончательным по делу.

Согласно решению Суда, власти Польши должні немедленно приостановить выполнение судебной реформы до тех пор, пока не будет принято окончательного решения.

В частности, речь идет о применении положений национального законодательства, касающихся снижение пенсионного возраста для судей Верховного Суда.

Напомним, Европейский Союз начал процедуру наложения санкций на Польшу из-за судебной реформы в конце 2017 года. Со своей стороны, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что решение Еврокомиссии передать в Суд Европейского Союза жалобу на польскую судебную реформу подрывает диалог по этому вопросу.

Почему ЕС против судебной реформы в Польше?

О планах по реформированию судебной власти автор реформы – правящая партия "Право и справедливость" заявила еще после победы на парламентских выборах в 2015 году. Во время реформирования политики предприняли попытку внести изменения в основные законы страны, а именно в закон о Верховном суде, Национальный совет судей, а также закон о судах общей юрисдикции. 21 июля 2017 года более чем 100 тысяч поляков вышли на акции протеста против судебной реформы. В частности, принятый польский закон о Верховном суде обязывает судей выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. Согласно этому закону 27 из 72 судей польского Верховного суда должны были уйти в вынужденную отставку. Как посчитали в Еврокомиссии, такие нормы подрывают принцип независимости судебных органов, в частности, принцип несменяемости судей, что является нарушением Договора о Европейском Союзе.