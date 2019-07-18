У ДТП під Варшавою загинув українець

У польському місті Юзефув поблизу Варшави українець за кермом автомобіля Mazda потрапив у ДТП з вантажівкою. Чоловік загинув на місці аварії.

У польській поліції розповіли, що авто українця вранці 17 липня зіткнулося з вантажівкою, яка перевозила 27 тонн цементу, пишуть польські ЗМІ.

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Водій автомобіля Mazda виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих травм 56-річний чоловік загинув на місці,

– розповіли поліцейські.

За їхніми даними, 41-річний водій цементовоза був тверезим. Під час аварії він не постраждав.

Наразі польські правоохоронці з'ясовують усі причини та деталі смертельної ДТП.

Смертельна ДТП з українцем у Польщі / Фото TVN Warszawa