Внаслідок ДТП на Миколаївщині загинули молодий батько та двоє дітей: фото
У ніч на 17 липня на Миколаївщині легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобус. Внаслідок аварії загинули троє пасажирів легковика. Серед них двоє дітей.
12-річний хлопчик та 7-річна дівчинка загинули від отриманих травм після їх госпіталізації, повідомляє поліція Миколаївської області.
До слова: Під Миколаєвом автівка в'їхала в натовп дітей-велосипедистів: є постраждалі
Тіло загиблого водія довелось діставати рятувальникам / фото: ДСНС
Нині у реанімаційному відділенні Первомайської лікарні перебуває четверта пасажирка легкового автомобіля Citroen Berlingo. Як відомо, вона є матір'ю загиблих дітей та дружиною покійного водія.
Дітей дістали з авто ще до приїзду рятувальників, але ті померли у лікарні / фото: ДСНС
У рейсовому автобусі їхали 30 пасажирів та 2 водіїв. Ніхто з них не постраждав.
Поліція встановлює усі обставини ДТП та проводить слідчі дії.