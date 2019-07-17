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      Внаслідок ДТП на Миколаївщині загинули молодий батько та двоє дітей: фото

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      Жахлива ДТП на Миколаївщині: загинули двоє дітей
      Жахлива ДТП на Миколаївщині: загинули двоє дітей / ДСНС

      У ніч на 17 липня на Миколаївщині легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобус. Внаслідок аварії загинули троє пасажирів легковика. Серед них двоє дітей.

      12-річний хлопчик та 7-річна дівчинка загинули від отриманих травм після їх госпіталізації, повідомляє поліція Миколаївської області.

      До слова: Під Миколаєвом автівка в'їхала в натовп дітей-велосипедистів: є постраждалі


      Тіло загиблого водія довелось діставати рятувальникам / фото: ДСНС

      Нині у реанімаційному відділенні Первомайської лікарні перебуває четверта пасажирка легкового автомобіля Citroen Berlingo. Як відомо, вона є матір'ю загиблих дітей та дружиною покійного водія.


      Дітей дістали з авто ще до приїзду рятувальників, але ті померли у лікарні / фото: ДСНС

      У рейсовому автобусі їхали 30 пасажирів та 2 водіїв. Ніхто з них не постраждав.

      Поліція встановлює усі обставини ДТП та проводить слідчі дії.

      Нещодавні дтп з дітьми
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Кримінал Новини криміналу і ДТП Діти і неповнолітні Жертви Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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