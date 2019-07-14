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      Під Миколаєвом автівка в'їхала в натовп дітей-велосипедистів: є постраждалі

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      Внаслідок ДТП під Миколаєвом постраждали 6 неповнолітніх велосипедисток
      Внаслідок ДТП під Миколаєвом постраждали 6 неповнолітніх велосипедисток / novosti-n.org

      На трасі Миколаїв – Снігурівка авто в'їхало у натовп неповнолітніх спортсменів-велосипедистів. Внаслідок зіткнення постраждали 6 юних спортсменок, їх доставили в обласну дитячу лікарню Миколаєва.

      Після зіткнення з велосипедистками автомобіль ВАЗ-21099 "Лада" вилетів у кювет, повідомляє видання "Новости N".

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      Група учнів Миколаївської ДЮСШ проводили тренувальні заїзди на трасі Миколаїв – Снігурівка. Водій "Лади", який їхав за велосипедистами, намагався їх обігнати, та не побачив зустрічну автівку. Згодом він повернувся на свою смугу, але не встиг загальмувати та зіткнувся з велосипедистками.

      Налідки аварії з молодими велосипедистами: дивитись фото

       

       

      Внаслідок ДТП постраждали 6 дівчат віком від 14 до 17 років. Усі вони отримали травми різної важкості.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Миколаєва Діти і неповнолітні
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