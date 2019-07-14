Під Миколаєвом автівка в'їхала в натовп дітей-велосипедистів: є постраждалі

На трасі Миколаїв – Снігурівка авто в'їхало у натовп неповнолітніх спортсменів-велосипедистів. Внаслідок зіткнення постраждали 6 юних спортсменок, їх доставили в обласну дитячу лікарню Миколаєва.

Після зіткнення з велосипедистками автомобіль ВАЗ-21099 "Лада" вилетів у кювет, повідомляє видання "Новости N".

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Група учнів Миколаївської ДЮСШ проводили тренувальні заїзди на трасі Миколаїв – Снігурівка. Водій "Лади", який їхав за велосипедистами, намагався їх обігнати, та не побачив зустрічну автівку. Згодом він повернувся на свою смугу, але не встиг загальмувати та зіткнувся з велосипедистками.

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Внаслідок ДТП постраждали 6 дівчат віком від 14 до 17 років. Усі вони отримали травми різної важкості.