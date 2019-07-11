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      На Івано-Франківщині сталася жахлива ДТП: загинули 2 дітей

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      На Івано-Франківщині сталася жахлива ДТП
      На Івано-Франківщині сталася жахлива ДТП

      ДТП за участі автомобілів Ford Focus та Kia Sportage сталася у селі Княжолука на автодорозі Н-10 Стрий – Чернівці – Мамалига. Двоє дітей загинули, ще двоє людей – госпіталізовані.

      Аварія трапилася унаслідок лобового зіткнення. Пасажирів Ford Focus – 33-річну жінку та двох дітей, віком 3 та 5 років, одразу госпіталізували.

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      Діти померли у лікарні, жінка наразі перебуває у важкому стані.

      Водію автомобіля Kia Sportage 35 років. Його також госпіталізували у найближчу лікарню. Однак у поліції зазначили, що водія затримали.

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      На Івано-Франківщині у ДТП загинули 2 дітей/ Фото: Нацполіція

      Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох осіб.

      Якщо вину водія Kia Sportage доведуть, то йому загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

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      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Кримінальні новини Поліція Жертви
      Джерело: 24 канал
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