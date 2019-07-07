Масштабна ДТП з українцями в Польщі: водій автобуса розповів, що сталося

Водій українського автобуса, який потрапив у масштабну ДТП у Польщі 7 липня, заснув за кермом. Прокинувся вже тоді, коли автобус опинився в канаві.

Чоловік сам про все розповів польським правоохоронцям, повідомляє TVN24.

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Внаслідок ДТП поблизу вела Янковіце-Великі отримали травми 11 пасажирів, частина з них потрапили до лікарні.

Прибувши до поліцейського відділку, 50-річний водій зізнався, що заснув за кермом та прокинувся тільки в канаві, коли автобус зіткнувся із землею,

– повідомляє видання.

Як почуваються постраждалі?

У лікарні перебувають 6 з них, про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, пише РБК. В них травми різного ступеню важкості.

Консул України підтримує контакт з медзакладом, в якому перебувають українці, а також з місцевою поліцією. Невдовзі він планує відвідати лікарню. Загалом автобусом подорожували пасажирів, серед яких була і дитина.



Фото з місця ДТП у Польщі/ Джерело: mariofoto