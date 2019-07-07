17:53
7 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Масштабна ДТП з українцями в Польщі: водій автобуса розповів, що сталося

      142 Читать новость на русском
      Відома причина ДТП з українцями у Польщі
      Відома причина ДТП з українцями у Польщі / mariofoto

      Водій українського автобуса, який потрапив у масштабну ДТП у Польщі 7 липня, заснув за кермом. Прокинувся вже тоді, коли автобус опинився в канаві.

      Чоловік сам про все розповів польським правоохоронцям, повідомляє TVN24.

      Смертельна ДТП: Машина зірвалася з мосту у річку на Чернігівщині: водій загинув на місці

      Внаслідок ДТП поблизу вела Янковіце-Великі отримали травми 11 пасажирів, частина з них потрапили до лікарні.

      Прибувши до поліцейського відділку, 50-річний водій зізнався, що заснув за кермом та прокинувся тільки в канаві, коли автобус зіткнувся із землею,
      – повідомляє видання.

      Як почуваються постраждалі?

      У лікарні перебувають 6 з них, про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, пише РБК. В них травми різного ступеню важкості.

      Консул України підтримує контакт з медзакладом, в якому перебувають українці, а також з місцевою поліцією. Невдовзі він планує відвідати лікарню. Загалом автобусом подорожували пасажирів, серед яких була і дитина.


      Фото з місця ДТП у Польщі/ Джерело: mariofoto


      ДТП у українцями у Польщі/ Джерело: mariofoto

      blog_ava
      Українські бійці розгромили ще одну позицію бойовиків: вражаюче відео
      сьогодні
      3827
      Теги: Новини політики Аварії та ДТП Новини Польщі МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ветропарк как туристический бренд и точка роста
      сьогодні , 16:00 Ветропарк как туристический бренд и точка роста
      Максим Єфімов 170
      Домовленість Зеленського з олігархами: які є ризики
      сьогодні , 15:30 Домовленість Зеленського з олігархами: які є ризики
      Крістіна Бердинських 938
      Жизнь втемную: "ЛНР" третьи сутки без электричества
      сьогодні , 14:55 Жизнь втемную: "ЛНР" третьи сутки без электричества
      Ольга Черненко 1237
      Новая популистская теория: как она может повлиять на Украину
      сьогодні , 14:00 Новая популистская теория: как она может повлиять на Украину
      Сергій Фурса 395
      Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal
      сьогодні , 12:00 Україна, Грузія і Молдова – це фронт нинішньої "Холодної війни", – Forsal
      Світові Медіа 802
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук