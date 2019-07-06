Машина зірвалася з мосту у річку на Чернігівщині: водій загинув на місці

Поблизу Чернігова у річку Снов з понтонного мосту впав автомобіль "Нива". На жаль, водій машини загинув на місці пригоди – його тіло дістали з води прості громадяни.

За інформацією прес-служби ДСНС у Чернігівській області, інцидент трапився об 11:30 ранку 5 липня у селищі Седнів Чернігівського району. Рятувальники підкреслюють, що автомобіль ВАЗ 2121 упав у річку за невідомих обставин. Що саме стало причиною трагедії, мають з’ясувати правоохоронці.

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За кермом автомобіля перебував житель Чернігова, народився він у 1942 році. Відомо, що чоловік загинув на місці пригоди, і його тіло з води дістали прості перехожі.

Під Черніговом "Нива" впала з мосту у річку Снов

Вже удень, близько 15:00, з води рятувальники дістали й сам автомобіль. Зробили вони це за допомогою рятувального тросу. На місці працювали 7 співробітників ДСНС і 2 одиниці спецтехніки.

Автомобілі вже не вперше в Україні падають у воду згори. Зокрема, у середині червня схожий випадок стався на Херсонщині – тут машину викинуло у магістральний зрошувальний канал. На жаль, ніхто з тих, хто перебував усередині, не вижив.

Крім того, такі смертельні випадки траплялися й у Карпатах. До прикладу, у червні на Закарпатті вантажівка зірвалася з гори в річку, внаслідок чого загинули 5 осіб. Крім того, схоже відбулося на Івано-Франківщині на початку травня – тут також вантажівка, щоправда вже з туристами з Білорусі, впала з гори у річку. У результаті загинули 3 людини та ще 10 потрапили до лікарні.