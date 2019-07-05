Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: зіштовхнулися дві вантажівки (відео)
На міжнародній трасі Київ – Одеса зранку 5 липня зіткнулися дві вантажівки. В результаті ДТП водій цистерни загинув на місці – його затиснуло у вщент зім'ятій кабіні.
Аварія трапилася на 130-му кілометрі від Києва, передає група dtp.kyiv.ua у Facebook.
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За попередніми даними, водій цистерни заснув за кермом. Остаточні причини ДТП встановлюють правоохоронці.
Дивіться відео: аварія на трасі Київ – Одеса
Джерело: 24 канал
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