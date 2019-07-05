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      Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: зіштовхнулися дві вантажівки (відео)

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      Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: зіштовхнулися дві вантажівки
      Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: зіштовхнулися дві вантажівки / PMG.ua

      На міжнародній трасі Київ – Одеса зранку 5 липня зіткнулися дві вантажівки. В результаті ДТП водій цистерни загинув на місці – його затиснуло у вщент зім'ятій кабіні.

      Аварія трапилася на 130-му кілометрі від Києва, передає група dtp.kyiv.ua у Facebook.

      До теми: Авто влетіло в зупинку під Дніпром: пасажирів затиснуло у салоні – фото і відео

      За попередніми даними, водій цистерни заснув за кермом. Остаточні причини ДТП встановлюють правоохоронці.

      Дивіться відео: аварія на трасі Київ – Одеса

       

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      Теги: Аварії та ДТП Кримінал Новини криміналу і ДТП Жертви Авто
      Джерело: 24 канал
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