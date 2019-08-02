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      Українців все частіше не пропускають до Польщі

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      Українців все частіше не пропускають до Польщі
      Українців все частіше не пропускають до Польщі / lviv1256.com

      На початку 2019 року кількість відмов у в’їзді до Польщі для громадян України зросла на 12%. На сьогодні відомо, що на польському кордоні не пропустили понад 27 тисяч українців.

      Це на 12,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року, передає сайт "Європа без бар’єрів" з посиланням на дані Польської прикордонної служби.

      ЦІкаво: Українці масово скуповують нерухомість у Польщі: промовисті цифри

      Виконавча директорка організації Ірина Сушко вважає, що це свідчить про стабілізацію ситуації з відмовами у в’їзді громадянам України на кордонах Європейського Союзу після раптового зростання на 50% у 2018 році.

      Чому відмовляють на польському кордоні? Головними причинами відмов українцям на польському кордоні залишаються брак документів для підтвердження мети візиту чи умов перебування і брак коштів для забезпечення перебування або повернення назад. Абсолютна більшість відмов стаються на наземному кордоні.

      Вона нагадала, що зростання відмов у 2018 році було прогнозованим, адже з початком безвізового режиму з ЄС замість отримання візи всі просто перетинали кордон.

      Якщо ми візьмемо дані за 2016 рік: до відмови у візі додати відмови на кордоні і порівняти з аналогічними даними за 2018 рік, то видно, що загальна кількість відмов навіть зменшилася,
      – розповіла експертка.

      Загалом, згідно зі звітом Прикордонної служби Польщі, у першому півріччі 2019 року громадяни України здійснили майже 5 мільйонів візитів до Польщі, що на 250 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Зокрема, удвічі зросла кількість перетинів кордону авіацією – зі 157 тисяч до 312 тисяч.

      Безвіз
      "Безвізові" для українців країни

      Напередодні у Міністерстві фінансів України підрахували, що натепер на заробітках за кордоном перебуває понад 3,2 мільйони українців.

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      Теги: Новини України Новини Польщі Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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