Українців все частіше не пропускають до Польщі

На початку 2019 року кількість відмов у в’їзді до Польщі для громадян України зросла на 12%. На сьогодні відомо, що на польському кордоні не пропустили понад 27 тисяч українців.

Це на 12,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року, передає сайт "Європа без бар’єрів" з посиланням на дані Польської прикордонної служби.

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Виконавча директорка організації Ірина Сушко вважає, що це свідчить про стабілізацію ситуації з відмовами у в’їзді громадянам України на кордонах Європейського Союзу після раптового зростання на 50% у 2018 році.

Чому відмовляють на польському кордоні? Головними причинами відмов українцям на польському кордоні залишаються брак документів для підтвердження мети візиту чи умов перебування і брак коштів для забезпечення перебування або повернення назад. Абсолютна більшість відмов стаються на наземному кордоні.

Вона нагадала, що зростання відмов у 2018 році було прогнозованим, адже з початком безвізового режиму з ЄС замість отримання візи всі просто перетинали кордон.

Якщо ми візьмемо дані за 2016 рік: до відмови у візі додати відмови на кордоні і порівняти з аналогічними даними за 2018 рік, то видно, що загальна кількість відмов навіть зменшилася,

– розповіла експертка.

Загалом, згідно зі звітом Прикордонної служби Польщі, у першому півріччі 2019 року громадяни України здійснили майже 5 мільйонів візитів до Польщі, що на 250 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Зокрема, удвічі зросла кількість перетинів кордону авіацією – зі 157 тисяч до 312 тисяч.



"Безвізові" для українців країни

Напередодні у Міністерстві фінансів України підрахували, що натепер на заробітках за кордоном перебуває понад 3,2 мільйони українців.