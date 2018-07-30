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ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Польше хотят подсчитать военные потери страны, нанесенные советской Россией

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В Польше хотят подсчитать военные потери страны, нанесенные советской Россией
В Польше хотят подсчитать военные потери страны, нанесенные советской Россией / Фото из открытых источников

В Польше озвучили предложение подсчитать военные потери страны, которые были нанесены советской Россией.

Об этом заявил депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик в интервью газете Rzeczpospolita, передает Европейская правда.

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"Я считаю, что во время следующего созыва Сейма следует подготовить отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией. Я знаю, что подобные отчеты подготовили страны Балтии. Конечно, будет проблема с их выполнением, потому что нынешняя Россия –  это страна, которая не соблюдает международное право и порядок. Но такой отчет нужен", –  убежден депутат.

Он добавил, что уже идет работа над отчетом относительно военных потерь, причиненных нацистской Германией.

 

Теги: Новости политики Новости Польши
Источник: 24 Канал
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