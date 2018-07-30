В Польше хотят подсчитать военные потери страны, нанесенные советской Россией

В Польше озвучили предложение подсчитать военные потери страны, которые были нанесены советской Россией.

Об этом заявил депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик в интервью газете Rzeczpospolita, передает Европейская правда.

Читайте также: Дуда подписал скандальный закон про правосудие

"Я считаю, что во время следующего созыва Сейма следует подготовить отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией. Я знаю, что подобные отчеты подготовили страны Балтии. Конечно, будет проблема с их выполнением, потому что нынешняя Россия – это страна, которая не соблюдает международное право и порядок. Но такой отчет нужен", – убежден депутат.

Он добавил, что уже идет работа над отчетом относительно военных потерь, причиненных нацистской Германией.