У Польщі хочуть підрахувати воєнні втрати країни, завдані радянською Росією

У Польщі озвучили пропозицію підрахувати воєнні втрати країни, які були завдані радянською Росією.

Про це заявив депутат керівної партії Польщі "Право і справедливість" Аркадіуш Мулярчик в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita, передає Європейська правда.

Читайте також: Дуда підписав скандальний закон про правосуддя

"Я вважаю, що під час наступного скликання Сейму слід підготувати звіт про воєнні втрати, завдані радянською Росією. Я знаю, що подібні звіти підготували країни Балтії. Звісно, що буде проблема з їх виконанням, бо нинішня Росія – це країна, яка не дотримується міжнародного права і порядку. Але такий звіт потрібен" – переконаний депутат.

Він додав, що вже триває робота над звітом щодо воєнних втрат, завданих нацистською Німеччиною.