У Польщі хочуть підрахувати воєнні втрати країни, завдані радянською Росією
У Польщі озвучили пропозицію підрахувати воєнні втрати країни, які були завдані радянською Росією.
Про це заявив депутат керівної партії Польщі "Право і справедливість" Аркадіуш Мулярчик в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita, передає Європейська правда.
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"Я вважаю, що під час наступного скликання Сейму слід підготувати звіт про воєнні втрати, завдані радянською Росією. Я знаю, що подібні звіти підготували країни Балтії. Звісно, що буде проблема з їх виконанням, бо нинішня Росія – це країна, яка не дотримується міжнародного права і порядку. Але такий звіт потрібен" – переконаний депутат.
Він додав, що вже триває робота над звітом щодо воєнних втрат, завданих нацистською Німеччиною.
Джерело: 24 Канал
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