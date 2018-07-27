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Дуда підписав скандальний закон про правосуддя

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Президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда / focus.ua

Президент Польщі Анджей Дуда попри багатотисячні протести громадян країни підписав суперечливий закон про правосуддя, що є частиною судової реформи.

Про це повідомляє DW.

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У більше ніж двох десятках міст Польщі відбулися протести проти скандального закону. Проти нього виступили представники опозиційних партій Польщі та правозахисні групи. Вони заявляють, що мають побоювання того, що "правову державу в країні буде демонтовано".

Відомо, що даний закон є частиною судової реформи у Польщі. Попередні законодавчі ініціативи у рамках реформи також викликали критику як всередині країни, так і з боку Євросоюзу.

У квітні цього року набула чинності ініціатива, згідно з якою з липня суддям Верховного суду Польщі скоротили пенсійний вік. Раніше вони мали йти на пенсію з 70 років, а тепер – з 65. Критики такого кроку заявляють, що влада у такий спосіб усуватиме неугодних суддів з посад.

Теги: Новини політики Новини Польщі Анджей Дуда протести
Джерело: 24 Канал
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