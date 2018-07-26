Польща відреагувала на декларацію США по Криму

Польща повністю підтримує декларацію США щодо невизнання анексії Російською Федерацією Криму.

Про це завив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє прес-служба посольства Польщі у США.

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"Чапутович у Вашингтоні: ми повністю підтримуємо декларацію по Криму, оприлюднену сьогодні держсекретарем Помпео, у якій США не визнають спробу Росії захопити Крим", – йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що Польщане змінить своєї позиції до відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською.