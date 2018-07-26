Польша отреагировала на декларацию США по Крыму
Польша полностью поддерживает декларацию США о непризнании аннексии Российской Федерацией Крыма.
Об этом завил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает пресс-служба посольства Польши в США.
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"Чапутович в Вашингтоне: мы полностью поддерживаем декларацию по Крыму, опубликованную сегодня госсекретарем Помпео, в которой США не признают попытку России захватить Крым", – говорится в сообщении.
Министр отметил, что Польща не изменит своей позиции до восстановления территориальной целостности Украины.
Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в котором говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской.
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