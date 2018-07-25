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В МИД России неожиданно отреагировали на Декларацию по Крыму, которую подписал Помпео

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Представительница МИД России Мария Захарова
Представительница МИД России Мария Захарова / news-front.info

Представительница МИД России Мария Захарова отреагировала на принятие американской декларации о непризнании аннексии Крыма Россией и заявила о нестабильности внешней политики США.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Отметим, что накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию относительно Крыма, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией и является украинской.

Но Общий план действий относительно иранской ядерной программы и парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям",
– написала Захарова.

К слову, Петр Порошенко приветствовал заявление Госсеректаря США Майк Помпео о непризнании попытки аннексии Крыма российским агрессором. Он убежден, что это достойный ответ гибридным провокациям Кремля после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Теги: Новости США Аннексия Крыма Новости политики Новости Украины Майк Помпео Новости России
Источник: 24 канал
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