В МЗС Росії неочікувано відреагували на Декларацію щодо Криму, яку підписав Помпео

Представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на ухвалення американської декларації про невизнання анексії Криму Росією та заявила про нестабільність зовнішньої політики США.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначимо, що напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською.

Але ж Спільний план дій щодо іранської ядерної програми і Паризька хартія по клімату теж недавно були офіційною політикою США. Особисто Обама так вирішив. А потім Трамп взяв і перевирішив. Знаємо ми ціну цим "доленосним деклараціям",

– написала Захарова.

До слова, Петро Порошенко привітав заяву Держсеректаря США Майка Помпео про невизнання спроби анексії Криму російським агресором. Він переконаний, що це достойна відповідь гібридним провокаціям Кремля після зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа у Гельсінкі.