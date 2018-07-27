Дуда подписал скандальный закон о правосудии

Президент Польши Анджей Дуда несмотря на многотысячные протесты граждан страны подписал противоречивый закон о правосудии, который является частью судебной реформы.

Об этом сообщает DW.

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В более чем двух десятках городов Польши состоялись протесты против скандального закона. Против него выступили представители оппозиционных партий Польши и правозащитные группы. Они заявляют, что имеют опасения того, что "правовое государство в стране будет демонтировано".

Известно, что данный закон является частью судебной реформы в Польше. Предыдущие законодательные инициативы в рамках реформы также вызвали критику как внутри страны, так и со стороны Евросоюза.

В апреле этого года вступила в силу инициатива, согласно которой с июля судьям Верховного суда Польши сократили пенсионный возраст. Ранее они должны были идти на пенсию с 70 лет, а теперь – с 65. Критики такого шага заявляют, что власть таким образом будет устранять неугодных судей с должностей.