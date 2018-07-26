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В Польше иностранным гражданам будут платить меньше, – эксперт по трудоустройству

29 Читати новину українською
Работа в Польше
Работа в Польше / glavcom.ua

В Польше меняют законодательство. Теперь, уже на государственном уровне, если вы иностранный гражданин, то вам будут платить меньше.

Об этом сообщила руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Екатерина Криворученко в эфире 24 Канала.

"Сейчас в Польше меняют законодательство. Там идет на уровне государства инициатива платить меньше, если вы иностранный гражданин. То есть это определенные государственные регуляторы, которые так или иначе влияют. Кроме того, когда говорили о трудностях (о трудностях работы украинцев в Польше – Ред.), то среди них была именно невозможность в том числе работать и по специальности. Это некомфортно людям", – заявила Криворученко.

По словам эксперта, трудоустройство в Польше – сложное действие, особенно если речь идет о переезде с семьей и детьми.

"Если вы едете один, то это одна история. Вы плюс-минус можете себе позволить некоторое время пожить возможно в тех условиях, в которых вы привыкли жить дома. Но если, например, вы выезжаете с семьей, то это вам нужно значительно больше. Это и медицинское страхование, и школа, и обучение. То есть мы же понимаем, что это связано с очень многими сферами нашей жизни. Поэтому переезд и работа – это не очень просто на самом деле", – сказала эксперт.

Как сообщалось ранее, длительное расставание членов семей из-за трудоустройства одного из них может приводить к психическим проблемам.

Теги: Новости Польши Деньги Заробитчане
Источник: 24 Канал
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