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У Польщі іноземним громадянам будуть платити менше, – експерт з працевлаштування

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Робота у Польщі
Робота у Польщі / glavcom.ua

У Польщі змінюють законодавство. Тепер, уже на державному рівні, якщо ви іноземний громадянин, то вам будуть платити менше.

Про це повідомила керівник експертно-аналітичного центру HeadHunter Катерина Криворученко в ефірі 24 Каналу.

"Зараз в Польщі змінюють законодавство. Там йде на рівні держави ініціатива платити менше, якщо ви іноземний громадянин. Тобто це певні державні регулятори, які так чи інакше впливають. Крім того, коли говорили про труднощі (про труднощі роботи українців в Польщі – Ред.), то серед них була саме неможливість в тому числі працювати і за фахом. Це некомфортно людям", – заявила Криворученко.

За словами експерта, працевлаштування в Польщі складна дія, особливо якщо мова йде про переїзд з сім'єю і дітьми.

"Якщо ви їдете один, то це одна історія. Ви плюс-мінус можете собі дозволити деякий час пожити можливо в не тих умовах, в яких ви звикли жити вдома. Але якщо, наприклад, з сім'єю ви виїжджаєте, то це вам потрібно значно більше. Це і медичне страхування, і школа, і навчання. Тобто ми ж розуміємо, що це пов'язано з дуже багатьма сферами нашого життя. Тому переїзд і робота – це не дуже просто насправді", – сказала експерт.

Як повідомлялося раніше, тривале розставання членів сімей через працевлаштування одного з них може призводити до психічних проблем.

Теги: Заробітчани Гроші Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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