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      В Польше эвакуировали 500 пассажиров поезда Киев – Перемышль: что известно

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      В Польше эвакуировали всех пассажиров поезда Киев – Перемышль
      В Польше эвакуировали всех пассажиров поезда Киев – Перемышль / Фото из открытых источников

      В Польше пограничники эвакуировали 500 пассажиров поезда Киев – Перемышль. Людям пришлось самостоятельно добираться до места следования.

      Инцидент произошел 5 мая. Таможенники во время осмотра вагонов заметили подозрительную сумку. После того, как оказалось, что она не принадлежит ни одному из пассажиров поезда, было принято решение об эвакуации людей из вагонов. Об этом информирует Wyborcza.pl.

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      На месте работали взрывотехники, поскольку польские таможенники опасались, что в подозрительной сумке может быть взрывчатка. Однако после изъятия сумки из поезда оказалось, что это был обычный багаж. В нем даже содержались детские игрушки.



      Людям сказали идти куда-то через рельсы

      По словам пассажиров поезда, в вагонах во время обыска царил полный хаос. Кое-кого полтора часа держали в закрытых вагонах. Позже была объявлена эвакуация.

      Нам сказали, что мы должны идти куда-то через рельсы. Мы пришли целой толпой под супермаркет в Медике. Не было никого, кто бы нас проинформировал о транспорте или что-то другое. Люди стали организовываться сами: автостопом, такси и автобусами. Не было никакого транспорта, который бы предоставили на замену,
      – рассказали люди.

      Поскольку аж 500 пассажиров путешествовали поездом, не удалось организовать замену автобусом.

       

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      Теги: Новости Украины Железная дорога Новости Польши
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