13:17
6 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО

      У Польщі евакуювали 500 пасажирів поїзда Київ – Перемишль: що відомо

      1688 Читать новость на русском
      У Польщі евакуювали всіх пасажирів поїзда Київ – Перемишль
      У Польщі евакуювали всіх пасажирів поїзда Київ – Перемишль / фото з відкритих джерел

      У Польщі прикордонники евакуювали 500 пасажирів поїзда Київ – Перемишль. Людям довелося самотужки добиратися до місця прямування.

      Інцидент трапився 5 травня. Митники під час огляду вагонів помітили підозрілу сумку. Після того, як виявилось, що вона не належить жодному із пасажирів потяга, було прийнято рішення про евакуацію людей із вагонів. Про це інформує Wyborcza.pl.

      Читайте також: У Львові та Харкові "замінували" 15 готелів

      На місці працювали вибухотехніки, оскільки польські митники побоювались, що у підозрілій сумці може бути вибухівка. Проте після вилучення валізи з поїзда виявилося, що це був звичайний багаж. У ньому навіть містилися дитячі іграшки.



      Людям сказали йти кудись через рейки

      За словами пасажирів поїзда, у вагонах під час обшуку панував повний хаос. Декого півтори години тримали у закритих вагонах. Пізніше була оголошена евакуація.

      Нам сказали, що ми маємо йти кудись через рейки. Ми прийшли цілим натовпом під супермаркет у Медиці. Не було нікого, хто б нас поінформував про транспорт або щось інше. Люди стали організовуватися самі: автостопом, таксі та автобусами. Не було ніякого транспорту, який би надали на заміну,
      – розповіли люди.

      Оскільки аж 500 пасажирів подорожували потягом, не вдалося організувати заміну автобусом.

       

      blog_ava
      В аеропорту "Шереметьєво" спалахнув пасажирський літак, загинула 41 особа: фото та відео
      сьогодні
      10250
      Теги: Новини України Новини Польщі Залізниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      сьогодні , 12:00 Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      Олег Постернак 263
      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      сьогодні , 08:40 Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      Злой Одессит 1354
      Головні новини 5 травня: вбивство поліцейського на Київщині і смертельна пожежа у "Шереметьєво"
      сьогодні , 08:01 Головні новини 5 травня: вбивство поліцейського на Київщині і смертельна пожежа у "Шереметьєво"
      3229
      Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      5 травня , 23:00 Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      Сергій Фурса 4401
      Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      5 травня , 22:00 Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1673
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук