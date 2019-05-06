У Польщі евакуювали 500 пасажирів поїзда Київ – Перемишль: що відомо

У Польщі прикордонники евакуювали 500 пасажирів поїзда Київ – Перемишль. Людям довелося самотужки добиратися до місця прямування.

Інцидент трапився 5 травня. Митники під час огляду вагонів помітили підозрілу сумку. Після того, як виявилось, що вона не належить жодному із пасажирів потяга, було прийнято рішення про евакуацію людей із вагонів. Про це інформує Wyborcza.pl.

Читайте також: У Львові та Харкові "замінували" 15 готелів

На місці працювали вибухотехніки, оскільки польські митники побоювались, що у підозрілій сумці може бути вибухівка. Проте після вилучення валізи з поїзда виявилося, що це був звичайний багаж. У ньому навіть містилися дитячі іграшки.





Людям сказали йти кудись через рейки

За словами пасажирів поїзда, у вагонах під час обшуку панував повний хаос. Декого півтори години тримали у закритих вагонах. Пізніше була оголошена евакуація.

Нам сказали, що ми маємо йти кудись через рейки. Ми прийшли цілим натовпом під супермаркет у Медиці. Не було нікого, хто б нас поінформував про транспорт або щось інше. Люди стали організовуватися самі: автостопом, таксі та автобусами. Не було ніякого транспорту, який би надали на заміну,

– розповіли люди.

Оскільки аж 500 пасажирів подорожували потягом, не вдалося організувати заміну автобусом.