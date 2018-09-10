В Польше началось совещание ОБСЕ по соблюдению прав человека

Мероприятие проходит в Варшаве. В ходе совещания обсудят выполнение обязательств государств – участников в сфере соблюдения прав и свобод человека.

Об этом сообщает "Укринформ".

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В совещании примут участие около 1,5 тысяч представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров. Целью встречи является пересмотр обязательств, которые взяли на себя правительства стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействию дискриминации. Также рассмотрят вопросы свободы слова, прав мигрантов, преодоление расизма и ксенофобии.

Помимо основных сессий, состоятся более 100 сопутствующих событий относительно прав человека в странах-членах ОБСЕ.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что на Донбасс стягивают тяжелое вооружение.

Что такое ОБСЕ?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросам мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна в первую очередь своей мониторинговой миссией на Донбассе.