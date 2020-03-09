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      В Польше нашли альбом в обложке из человеческой кожи: фото

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      В Польше на блошином рынке продали альбом, который сделан из человеческой кожи. Вероятно, его изготовили в немецком концентрационном лагере.

      Альбом с панорамами природы приобрел мужчина, пожелавший остаться анонимом. Об этом сообщило издание The Sun.

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      Он заметил на обложке татуировку и человеческий волос, кроме этого, от нее шел неприятный запах.

      Мужчина передал находку в Государственный музей Аушвиц-Биркенау. Эксперты предполагают, что альбом сделан из кожи убитого узника концентрационного лагеря Бухенвальд в Германии, где и проводили эксперименты над людьми.


      Альбом из человеческой кожи нашли в Польше / Фото Auschwitz-Birkenau


      Альбом вероятно сделан из кожи убитого узника / Фото Auschwitz-Birkenau


      Альбом наполнен панорамами природы / Фото Auschwitz-Birkenau

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: История Новости Украины Новости Польши
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