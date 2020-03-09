В Польше нашли альбом в обложке из человеческой кожи: фото
В Польше на блошином рынке продали альбом, который сделан из человеческой кожи. Вероятно, его изготовили в немецком концентрационном лагере.
Альбом с панорамами природы приобрел мужчина, пожелавший остаться анонимом. Об этом сообщило издание The Sun.
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Он заметил на обложке татуировку и человеческий волос, кроме этого, от нее шел неприятный запах.
Мужчина передал находку в Государственный музей Аушвиц-Биркенау. Эксперты предполагают, что альбом сделан из кожи убитого узника концентрационного лагеря Бухенвальд в Германии, где и проводили эксперименты над людьми.
Альбом из человеческой кожи нашли в Польше / Фото Auschwitz-Birkenau
Альбом вероятно сделан из кожи убитого узника / Фото Auschwitz-Birkenau
Альбом наполнен панорамами природы / Фото Auschwitz-Birkenau