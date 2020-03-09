В Польше нашли альбом в обложке из человеческой кожи: фото

В Польше на блошином рынке продали альбом, который сделан из человеческой кожи. Вероятно, его изготовили в немецком концентрационном лагере.

Альбом с панорамами природы приобрел мужчина, пожелавший остаться анонимом. Об этом сообщило издание The Sun.

Обратите внимание В киевском парке нашли человеческие кости

Он заметил на обложке татуировку и человеческий волос, кроме этого, от нее шел неприятный запах.

Мужчина передал находку в Государственный музей Аушвиц-Биркенау. Эксперты предполагают, что альбом сделан из кожи убитого узника концентрационного лагеря Бухенвальд в Германии, где и проводили эксперименты над людьми.



Альбом из человеческой кожи нашли в Польше / Фото Auschwitz-Birkenau



Альбом вероятно сделан из кожи убитого узника / Фото Auschwitz-Birkenau



Альбом наполнен панорамами природы / Фото Auschwitz-Birkenau