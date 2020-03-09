У Польщі знайшли альбом в обкладинці з людської шкіри: фото

У Польщі на блошиному ринку продали альбом, який виконаний з людської шкіри. Ймовірно його виготовили в німецькому концентраційному таборі.

Альбом з фотографіями природи і панорам придбав чоловік, який побажав залишитися анонімом. Про це повідомило видання The Sun.

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Він помітив на обкладинці татуювання та людське волосся, окрім цього, від неї йшов неприємний запах.

Чоловік передав знахідку до Державного музею Аушвіц-Біркенау. Експерти припускають, що альбом зроблений зі шкіри убитого в'язня концентраційного табору Бухенвальд в Німеччині, де власний й робили експерименти над людьми.



Альбом з людської шкіри знайшли у Польщі / Фото Auschwitz-Birkenau



Альбом ймовірно зроблений зі шкіри убитого в'язня / Фото Auschwitz-Birkenau



Альбом наповнений фотографіями природи та панорам / Фото Auschwitz-Birkenau

Що відомо про табір Бухенвальд?Це табір, який створили спеціально для комуністів у 1937 році. Окрім цього, туди висилали масонів, циган, гомосексуалістів та звичайних злочинців. Їх використовували як безкоштовну робочу силу для виробництва зброї. Пізніше на людях почали робити різні медичні експерименти.



У 1944 році в'язниця потрапила під обстріл радянської авіації. Тоді загинули приблизно 400 людей, ще щонайменше 2-х тисяч отримали поранення.