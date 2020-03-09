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      У Польщі знайшли альбом в обкладинці з людської шкіри: фото

      - Читать новость на русском
      Альбом з людської шкіри / Колаж 24 каналу

      У Польщі на блошиному ринку продали альбом, який виконаний з людської шкіри. Ймовірно його виготовили в німецькому концентраційному таборі.

      Альбом з фотографіями природи і панорам придбав чоловік, який побажав залишитися анонімом. Про це повідомило видання The Sun.

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      Він помітив на обкладинці татуювання та людське волосся, окрім цього, від неї йшов неприємний запах.

      Чоловік передав знахідку до Державного музею Аушвіц-Біркенау. Експерти припускають, що альбом зроблений зі шкіри убитого в'язня концентраційного табору Бухенвальд в Німеччині, де власний й робили експерименти над людьми.


      Альбом з людської шкіри знайшли у Польщі / Фото Auschwitz-Birkenau


      Альбом ймовірно зроблений зі шкіри убитого в'язня / Фото Auschwitz-Birkenau


      Альбом наповнений фотографіями природи та панорам / Фото Auschwitz-Birkenau

      Що відомо про табір Бухенвальд?Це табір, який створили спеціально для комуністів у 1937 році. Окрім цього, туди висилали масонів, циган, гомосексуалістів та звичайних злочинців. Їх використовували як безкоштовну робочу силу для виробництва зброї. Пізніше на людях почали робити різні медичні експерименти. 

      У 1944 році в'язниця потрапила під обстріл радянської авіації. Тоді загинули приблизно 400 людей, ще щонайменше 2-х тисяч отримали поранення.

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Історія Новини Польщі
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