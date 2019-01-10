В Польше обвинили украинца в отмывании 850 тысяч евро

Прокуратура в Польше обвинила украинца в отмывании грязных денег на сумму почти 850 тысяч евро и участии в международной преступной группе, которая мошенническим путем получала возмещение НДС, сумма которого составила порядка нескольких миллионов злотых.

Об этом сообщил сайт Польское радио.

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Как отмечают в прокуратуре, Игорь Л. – первый член разоблаченной преступной группировки. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которым завладела эта группировка, составляет несколько миллионов злотых. Преступная группировка действовала с января 2014 года до апреля 2017 года в различных населенных пунктах Польши и за пределами страны.

Компания, от имени которой он действовал, была создана для прикрытия торговых операций и получения возмещения НДС мошенническим путем. Она была зарегистрирована на Кипре, а ячейка ее была в Эдинбурге. Установлено, что в компаниях на самом деле никто не работал и она не осуществляла никакой хозяйственной деятельности. Ее члены открывали в Польше счета в банках для разных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег из различных иностранных компаний.

Также известно, что Игорь Л. получил почти 850 тысяч евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов. А такие трансакции лишь имитировали финансовые операции и оказались фиктивными. Украинца взяли под временный арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.