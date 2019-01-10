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      У Польщі звинуватили українця у відмиванні 850 тисяч євро

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      У Польщі звинуватили українця у відмиванні 850 тисяч євро
      У Польщі звинуватили українця у відмиванні 850 тисяч євро / Фото з відкритих джерел

      Прокуратура у Польщі звинуватила українця у відмиванні брудних грошей на суму майже 850 тисяч євро та участі в міжнародній злочинній групі, що шахрайським шляхом одержувала відшкодування ПВД, сума якого склала близько декількох мільйонів злотих.

      Про це повідомив сайт Польське радіо.

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      Як зазначають у прокуратурі, Ігор Л. – перший член викритої злочинної групи. За попередніми даними, вартість відшкодованого ПДВ, яким заволоділа ця група, становить декілька мільйонів злотих. Злочинне угруповування діяло від січня 2014 року до квітня 2017 року у різних населених пунктах Польщі і за межам країни.

      Компанія, від імені якої він діяв, була створена для прикриття торговельних операцій та одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осередок її був в Единбурзі. Встановлено, що у компаніях насправді ніхто не працював і вона не здійснювала жодної господарської діяльності.  Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.

      Також відомо, що Ігор Л. отримав майже 850 тисяч євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб’єктів. А такі трансакції імітували фінансові операції, що виявилися фіктивними. Українця взяли під тимчасовий арешт. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

      Теги: Новини України Новини Польщі Гроші Шахрайство
      Джерело: 24 канал
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