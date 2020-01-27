В Польше ограбили квартиру нобелевской лауреатки Ольги Токарчук: детали

Неизвестные ограбили квартиру лауреатки Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук во Вроцлаве. Злоумышленники вынесли из дома писательницы деньги на сумму примерно 20 тысяч злотых. Самой же Токарчук на момент ограбления в квартире не было.

О досадном инциденте сообщили на сайте Radio Zet.

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Ограбление произошло в вилле во Вроцлаве, в которой есть несколько жилищ. Одно из них принадлежит нобелевской лауреатке Ольге Токарчук. Злоумышленники ворвались в квартиру Токарчук и украли из дома писательницы деньги в разных валютах. Общая сумма кражи – примерно 20 тысяч злотых, то есть более 126 тысяч гривен.

На момент ограбления Токарчук не было дома. Она находится за границей.

Полиция Вроцлава сообщила об ограблении, не указав имя владельца. Однако соседка Токарчук подтвердила, что это квартира писательницы.

Что известно об Ольге Токарчук