В Польше ограбили квартиру нобелевской лауреатки Ольги Токарчук: детали
Неизвестные ограбили квартиру лауреатки Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук во Вроцлаве. Злоумышленники вынесли из дома писательницы деньги на сумму примерно 20 тысяч злотых. Самой же Токарчук на момент ограбления в квартире не было.
О досадном инциденте сообщили на сайте Radio Zet.
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Ограбление произошло в вилле во Вроцлаве, в которой есть несколько жилищ. Одно из них принадлежит нобелевской лауреатке Ольге Токарчук. Злоумышленники ворвались в квартиру Токарчук и украли из дома писательницы деньги в разных валютах. Общая сумма кражи – примерно 20 тысяч злотых, то есть более 126 тысяч гривен.
На момент ограбления Токарчук не было дома. Она находится за границей.
Полиция Вроцлава сообщила об ограблении, не указав имя владельца. Однако соседка Токарчук подтвердила, что это квартира писательницы.
Что известно об Ольге Токарчук
- Польская писательница, эссеистика, сценаристка, поэтесса, психолог, лауреатка Нобелевской премии за 2018 год.
- Токарчук имеет украинское происхождение. Ее бабушка – родом из Украины, в свое время вышла замуж за поляка.
- Писательница выросла в Сулехуве, затем с родителями переехала в Кетш, где закончила общеобразовательный лицей имени Норвида.
- Женщина является выпускницей факультета психологии Варшавского университета. Во время учебы занималась психически больными лицами как волонтер.
- Главные принципы жизни Ольги: "никаких решений до утреннего кофе" и "пишется то, что пишется".
- Первый роман Ольги "Путь Людей Книги" (1993) сразу получил популярность и последующие произведения только улучшили ее репутацию как сильной писательницы.
- Роман "Бегуны" принес ей самую престижную в стране литературную премию "Нике". А 10 октября 2019 года Токарчук стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе за 2018 год "за воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ как форму жизни".