08:28
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ

      В Польше ограбили квартиру нобелевской лауреатки Ольги Токарчук: детали

      63 Читати новину українською
      Ограбили квартиру нобелевской лауреатки Ольги Токарчук / glavcom.ua

      Неизвестные ограбили квартиру лауреатки Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук во Вроцлаве. Злоумышленники вынесли из дома писательницы деньги на сумму примерно 20 тысяч злотых. Самой же Токарчук на момент ограбления в квартире не было.

      О досадном инциденте сообщили на сайте Radio Zet.

      Читайте также: Парень украл колонку из студии, чтобы не жениться на девушке: детали

      Ограбление произошло в вилле во Вроцлаве, в которой есть несколько жилищ. Одно из них принадлежит нобелевской лауреатке Ольге Токарчук. Злоумышленники ворвались в квартиру Токарчук и украли из дома писательницы деньги в разных валютах. Общая сумма кражи – примерно 20 тысяч злотых, то есть более 126 тысяч гривен.

      На момент ограбления Токарчук не было дома. Она находится за границей.

      Полиция Вроцлава сообщила об ограблении, не указав имя владельца. Однако соседка Токарчук подтвердила, что это квартира писательницы.

      Что известно об Ольге Токарчук

      • Польская писательница, эссеистика, сценаристка, поэтесса, психолог, лауреатка Нобелевской премии за 2018 год.
      • Токарчук имеет украинское происхождение. Ее бабушка – родом из Украины, в свое время вышла замуж за поляка.
      • Писательница выросла в Сулехуве, затем с родителями переехала в Кетш, где закончила общеобразовательный лицей имени Норвида.
      • Женщина является выпускницей факультета психологии Варшавского университета. Во время учебы занималась психически больными лицами как волонтер.
      • Главные принципы жизни Ольги: "никаких решений до утреннего кофе" и "пишется то, что пишется".
      • Первый роман Ольги "Путь Людей Книги" (1993) сразу получил популярность и последующие произведения только улучшили ее репутацию как сильной писательницы.
      • Роман "Бегуны" принес ей самую престижную в стране литературную премию "Нике". А 10 октября 2019 года Токарчук стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе за 2018 год "за воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ как форму жизни".
      Ракетному удару подверглось посольство США в Багдаде
      сегодня
      483
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Ограбления Новости Польши Нобелевская премия Литература
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:00 Лагеря смерти: массовые убийства евреев нацистами
      20778
      сегодня , 00:50 Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
      Ігор Саджениця 1429
      сегодня , 11:00 Как правильно лечить грипп и простуду
      389
      26 января , 22:00 Умисне збиття літака МАУ, митного союзу з ЄС не буде та чому Путін, а не Зеленський: блоги тижня
      Блоги 260
      26 января , 20:00 Самые смешные мемы недели: ляпы украинцев в Давосе, вирусы с Aliexpress и приключения поссума
      Северин Трач 511
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук