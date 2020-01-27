У Польщі пограбували квартиру нобелівської лауреатки Ольги Токарчук: деталі

Невідомі пограбували помешкання лауреатки Нобелівської премії з літератури Ольги Токарчук у Вроцлаві. Зловмисники винесли з дому письменниці гроші на суму приблизно 20 тисяч злотих. Самої ж Токарчук на момент пограбування у квартирі не було.

Про прикрий інцидент повідомили на сайті Radio Zet.

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Пограбування сталося у віллі в Вроцлаві, в якій є кілька помешкань. Одне з них належить нобелівській лауреатці Ользі Токарчук. Зловмисники увірвалися у квартиру Токарчук та вкрали з дому письменниці гроші в різних валютах. Загальна сума крадіжки – приблизно 20 тисяч злотих, тобто понад 126 тисяч гривень.

На момент пограбування Токарчук не було вдома. Вона перебуває за кордоном.

Поліція Вроцлава повідомила про пограбування, не вказавши ім’я власника квартири. Однак сусідка Токарчук підтвердила, що це квартира письменниці.

Що відомо про Ольгу Токарчук