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      У Польщі пограбували квартиру нобелівської лауреатки Ольги Токарчук: деталі

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      Пограбували квартиру Нобелівської лауреатки Ольги Токарчук / glavcom.ua

      Невідомі пограбували помешкання лауреатки Нобелівської премії з літератури Ольги Токарчук у Вроцлаві. Зловмисники винесли з дому письменниці гроші на суму приблизно 20 тисяч злотих. Самої ж Токарчук на момент пограбування у квартирі не було.

      Про прикрий інцидент повідомили на сайті Radio Zet.

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      Пограбування сталося у віллі в Вроцлаві, в якій є кілька помешкань. Одне з них належить нобелівській лауреатці Ользі Токарчук. Зловмисники увірвалися у квартиру Токарчук та вкрали з дому письменниці гроші в різних валютах. Загальна сума крадіжки – приблизно 20 тисяч злотих, тобто понад 126 тисяч гривень.

      На момент пограбування Токарчук не було вдома. Вона перебуває за кордоном.

      Поліція Вроцлава повідомила про пограбування, не вказавши ім’я власника квартири. Однак сусідка Токарчук підтвердила, що це квартира письменниці.

      Що відомо про Ольгу Токарчук

      • Польська письменниця, есеїстка, сценаристка, поетеса, психологиня, лауреатка Нобелівської премії за 2018 рік.
      • Токарчук має українське походження. Її бабуся – родом з України, свого часу вийшла заміж за поляка.
      • Письменниця виросла в Сулехові, потім з батьками переїхала до Кетша, де закінчила загальноосвітній ліцей імені Норвіда.
      • Жінка є випускницею факультету психології Варшавського університету. Під час навчання опікувалася психічно хворими особами як волонтер.
      • Головні принципи життя Ольги: "жодних рішень до ранкової кави" і "пишеться те, що пишеться".
      • Перший роман Ольги "Подорож людей Книги" (1993) відразу здобув популярність і наступні твори лише покращили її репутацію як сильної письменниці.
      • Роман "Бігуни" приніс їй найпрестижнішу в країні літературну премію "Ніке". А 10 жовтня 2019 року Токарчук стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури за 2018 "за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форми життя".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Література Нобелівська премія Новини Польщі Пограбування
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