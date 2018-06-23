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В Польше передумали строить "стену" на границе с Украиной

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В Польше передумали строить "стену" на границе с Украиной
В Польше передумали строить "стену" на границе с Украиной / Фото из открытых источников

В Польше пока не приняли решение о строительстве заграждения на границе с Беларусью и Украиной, которое должно помочь в борьбе против АЧС (африканской чумы свиней).

Новый министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски пока не видит смысла в строительстве, передает Укринформ.

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По его словам, сейчас Варшава ждет профессиональную оценку Европейского агентства безопасности пищевой продукции (EFSA) относительно эффективности заграждения для противодействия АЧС. Как только оценка будет предоставлена, будет принято окончательное решение относительно того, будет ли эта ограда строиться.

"Решение (по поводу строительства заграждения – ред.) не принято... Я сейчас не вижу в этом смысла. Если сейчас кто-то меня убедит, что в этом есть смысл, то я буду поддерживать его строительство, но пока не вижу в этом большой необходимости", – отметил Ардановски.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша осенью 2018 начнет строить забор на границе с Украиной и Беларусью, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов и распространение африканской чумы свиней (АЧС).

 

Теги: Свиная чума Новости Польши
Источник: 24 Канал
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