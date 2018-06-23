В Польше перекресток получил имя генерала армии УНР

23 июня в польском Вроцлаве был открыт перекресток, который назвали в честь генерала армии УНР Марка Безручко. К слову, уроженец Запорожской области в свое время возглавлял военную миссию и штаб Армии УНР в Варшаве. Также в столице Польши он был похоронен.



В Польше перекресток назвали в честь генерала армии УНР Безручко

Об открытии перекрестка в своем Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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Перекресток имени Безручко располагается во Вроцлаве

"Сегодня, 23 июня, во Вроцлаве официально открыт круговой перекрёсток, которому присвоено имя генерала армии УНР Марка Безручко", – отметил украинский дипломат.



Перекресток имени Безручко является круговым

Кроме того, он опубликовал соответствующие фото.



Генерал армии УНР Безручко оставил след как в истории Украины, так и Польши

Сьогодні у Вроцлаві @wroclaw_info офіційно відкрито кругове перехресття, якому надано ім’я генерала армії УНР Марка Безручка pic.twitter.com/NXO01Opb4G — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) June 23, 2018

Напомним, в конце марта появилась информация, что в Киеве хотят переименовать улицу Маршала Жукова, которая располагается в Деснянском районе столицы, на улицу Кубанской Украины.

Кто такой генерал армии УНР Марко Безручко?Родился он в 1883 году в нынешнем городе Токмак Запорожской области. В Украине запомнился тем, что возглавлял оперативный отдел Главного управления Генерального штаба Армии Украинской Державы и штаб Отдельного Запорожской бригады имени Симона Петлюры Действующей армии УНР. С 1920 года был командиром Шестой стрелковой дивизии Сечевых Стрельцов, которая участвовала в первом Зимнем походе. После подписания Варшавского договора дивизия Марка Безручко вместе с польской армией начала наступление на Киев во время советско-польской войны. 5 октября 1920 ему присвоено звание генерал-хорунжего, а 7-го числа дивизия Безручко вместе с польскими частями заняла Киев.



В конце 1920 года возглавлял военную миссию и штаб Армии УНР в Варшаве. С 23 мая по 5 августа 1921 Безручко руководил военным министерством правительства Украинской Народной Республики за рубежом (в изгнании) и был членом Высшего Военного Совета УНР, однако ушел с поста "по собственному желанию" в знак протеста по "делу генерала Базильского".



Впоследствии работал в Варшаве в польском военном картографическом институте. Был председателем Украинского клуба. В 1931-1935 годах был головой Украинского военно-исторического общества в Варшаве. Также в свое время был редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника "За Государственность".



Умер в 1944 году в Варшаве, где и был похоронен в православной части городского кладбища "Воля" рядом с могилой его друга генерала Всеволода Змиенко. Здесь же похоронены около сотни выдающихся полководцев и государственных деятелей УНР.



К слову, в честь Безручко в 2016 году переименована улица, переулок и проезд в Виннице, а также улица в Киеве.