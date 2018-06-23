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В Польше перекресток получил имя генерала армии УНР

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В Польше появился перекресток, названный в честь генерала армии УНР Безручко
В Польше появился перекресток, названный в честь генерала армии УНР Безручко / Twitter-аккаунт Андрея Дещицы

23 июня в польском Вроцлаве был открыт перекресток, который назвали в честь генерала армии УНР Марка Безручко. К слову, уроженец Запорожской области в свое время возглавлял военную миссию и штаб Армии УНР в Варшаве. Также в столице Польши он был похоронен.

Польша, Украина, УНР, перекресток, Безручко
В Польше перекресток назвали в честь генерала армии УНР Безручко

Об открытии перекрестка в своем Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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Польша, Украина, УНР, перекресток, Безручко
Перекресток имени Безручко располагается во Вроцлаве

"Сегодня, 23 июня, во Вроцлаве официально открыт круговой перекрёсток, которому присвоено имя генерала армии УНР Марка Безручко", – отметил украинский дипломат.

Польша, Украина, УНР, перекресток, Безручко
Перекресток имени Безручко является круговым

Кроме того, он опубликовал соответствующие фото.

Польша, Украина, УНР, перекресток, Безручко
Генерал армии УНР Безручко оставил след как в истории Украины, так и Польши

Напомним, в конце марта появилась информация, что в Киеве хотят переименовать улицу Маршала Жукова, которая располагается в Деснянском районе столицы, на улицу Кубанской Украины.

Кто такой генерал армии УНР Марко Безручко?Родился он в 1883 году в нынешнем городе Токмак Запорожской области. В Украине запомнился тем, что возглавлял оперативный отдел Главного управления Генерального штаба Армии Украинской Державы и штаб Отдельного Запорожской бригады имени Симона Петлюры Действующей армии УНР. С 1920 года был командиром Шестой стрелковой дивизии Сечевых Стрельцов, которая участвовала в первом Зимнем походе. После подписания Варшавского договора дивизия Марка Безручко вместе с польской армией начала наступление на Киев во время советско-польской войны. 5 октября 1920 ему присвоено звание генерал-хорунжего, а 7-го числа дивизия Безручко вместе с польскими частями заняла Киев.

В конце 1920 года возглавлял военную миссию и штаб Армии УНР в Варшаве. С 23 мая по 5 августа 1921 Безручко руководил военным министерством правительства Украинской Народной Республики за рубежом (в изгнании) и был членом Высшего Военного Совета УНР, однако ушел с поста "по собственному желанию" в знак протеста по "делу генерала Базильского".

Впоследствии работал в Варшаве в польском военном картографическом институте. Был председателем Украинского клуба. В 1931-1935 годах был головой Украинского военно-исторического общества в Варшаве. Также в свое время был редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника "За Государственность".

Умер в 1944 году в Варшаве, где и был похоронен в православной части городского кладбища "Воля" рядом с могилой его друга генерала Всеволода Змиенко. Здесь же похоронены около сотни выдающихся полководцев и государственных деятелей УНР.

К слову, в честь Безручко в 2016 году переименована улица, переулок и проезд в Виннице, а также улица в Киеве.

Теги: Новости Украины Новости политики История Новости Польши
Источник: 24 канал
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