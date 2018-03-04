В Польше почтили память замученных в Павлокоме украинцев

Их убили потому, что они были украинцами. В селе Павлокома почтили убитых польскими подпольщиками наших соотечественников.

В Польшу, где расположено село, ныне приехала украинская делегация во главе с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Трагедия произошла 2-3 марта 1945 года. Тогда на украинское село напал отдел Армии Крайовой под руководством поручика Юзефа Бисса. Под его руководством расстреляли 366 украинцев. Людей сгоняли к местной церкви. А оттуда босыми и голыми по морозу выводили к трем выкопанным ямам и там расстреливали. Спастись удалось лишь 36-ти павлокомцам.

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В 2006 году при участии тогдашних президентов Украины и Польши Виктора Ющенко и Леха Качиньского соответственно в центре Павлокомы погибшим украинцам открыли мемориал.

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