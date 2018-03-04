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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Польщі вшанували замордованих у Павлокомі українців

10:01, 4 березня 4584 Читать новость на русском

Їх убили тому, що вони були українцями. У селі Павлокома вшанували вбитих польськими підпільниками наших співвітчизників.

До Польщі, де розташоване село, нині приїхала українська делегація на чолі із міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Трагедія відбулась 2-3 березня 1945 року. Тоді на українське село напав відділ Армії Крайової під керівництвом поручника Юзефа Бісса. Під його керівництвом розстріляли 366 українців. Людей зганяли до місцевої церкви. А звідти босими і голими по морозу виводили до трьох викопаних ям і там розстрілювали. Врятувалися вдалося лише 36-ом павлокомцям.

Читайте також: Ніхто не має права вказувати, яких героїв нам вшановувати, – Клімкін про конфлікт із Польщею

У 2006 році за участі тодішніх президентів України та Польщі Віктора Ющенка і Лєха Качинського відповідно в центрі Павлокоми загиблим українцям відкрили меморіал.

Більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Новини Польщі Історія МЗС України
Джерело: 24 Канал
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