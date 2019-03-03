В Польше популяризуют украинский язык: на билбордах появились выражения на украинском

В польском городе Люблин живет много украинцев. Поэтому активисты начали кампанию по поощрению местных запоминать слова и выражения на украинском языке.

По их мнению, это позволит лучше познакомиться со своими соседями и наладить отношения, сообщил местный портал Люблина ukrainski.lublin.pl.

Читайте также: Украинский язык: в Варшаве есть, в Одессе – под вопросом

Поэтому на улицах города можно увидеть рекламные щиты с украинскими приветствиями. Они написаны латиницей и переведены на польский.

В Польше популяризируют украинский язык

Организаторы акции отметили, что стремятся, чтобы Люблин стал новым домом для тех, кто в этом нуждается.

В Польше очень много украинцев. Они учатся, работают и торгуют здесь. Мы встречаемся с ними ежедневно на работе, в школе, в кафе и магазинах. Но их язык новый для большинства из нас. Мы хотим предложить небольшую акцию, которая сделает наш мир немного лучше,

– отметили организаторы.

Активисты за свой счет украсили уже пять билбордов, однако для установления других – не хватает денег. Один рекламный щит стоит 500 злотых в месяц.

Поэтому организаторы призывают присоединиться всех неравнодушных к акции. Помочь финансово можно здесь.

В социальных сетях поляки положительно высказались, относительно этой инициативы. Они отмечают, что такое проявление гостеприимства к украинцам является очень правильным.