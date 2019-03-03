12:00
3 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      В Польше популяризуют украинский язык: на билбордах появились выражения на украинском

      85 Читати новину українською
      В Польше популяризируют украинский язык
      В Польше популяризируют украинский язык / ukrr.info

      В польском городе Люблин живет много украинцев. Поэтому активисты начали кампанию по поощрению местных запоминать слова и выражения на украинском языке.

      По их мнению, это позволит лучше познакомиться со своими соседями и наладить отношения, сообщил местный портал Люблина ukrainski.lublin.pl.

      Читайте также: Украинский язык: в Варшаве есть, в Одессе – под вопросом

      Поэтому на улицах города можно увидеть рекламные щиты с украинскими приветствиями. Они написаны латиницей и переведены на польский.

      У Польщі популяризують українську мову

      В Польше популяризируют украинский язык

      Организаторы акции отметили, что стремятся, чтобы Люблин стал новым домом для тех, кто в этом нуждается.

      В Польше очень много украинцев. Они учатся, работают и торгуют здесь. Мы встречаемся с ними ежедневно на работе, в школе, в кафе и магазинах. Но их язык новый для большинства из нас. Мы хотим предложить небольшую акцию, которая сделает наш мир немного лучше,
      – отметили организаторы.

      Активисты за свой счет украсили уже пять билбордов, однако для установления других – не хватает денег. Один рекламный щит стоит 500 злотых в месяц.

      Поэтому организаторы призывают присоединиться всех неравнодушных к акции. Помочь финансово можно здесь.

      В социальных сетях поляки положительно высказались, относительно этой инициативы. Они отмечают, что такое проявление гостеприимства к украинцам является очень правильным.

      blog_ava
      Блины на молоке на Масленицу: простой рецепт приготовления
      сегодня
      25892
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як раніше, вже не буде: Михайло Жванецький визначився, тому наступний крок за Україною
      сегодня , 12:00 Як раніше, вже не буде: Михайло Жванецький визначився, тому наступний крок за Україною
      Блог Соцмережі 2
      Держчиновники обкрадають не бюджет, а кишені простих українців
      сегодня , 08:41 Держчиновники обкрадають не бюджет, а кишені простих українців
      Артем Овдієнко 480
      Письмо из Луганска, или Моя жизнь до и после "ледникового периода"
      2 марта , 22:06 Письмо из Луганска, или Моя жизнь до и после "ледникового периода"
      Ольга Черненко 1536
      Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
      2 марта , 20:04 Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
      399
      Нам є ким пишатись: історії бійців з передової
      2 марта , 19:00 Нам є ким пишатись: історії бійців з передової
      Повернись живим 824
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Новые санкции против России: в США обнародовали соответствующий законопроект
       27 февраля , 09:45
      Барселона — город-праздник архитектуры, музыки, кухни и футбола
       6 июля 2015 , 09:39
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук