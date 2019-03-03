У Польщі популяризують українську мову: на білбордах з'явилися вирази українською
У польському місті Люблін мешкає багато українців. Тож активісти розпочали кампанію із заохочення місцевих запам'ятовувати слова і вирази українською мовою.
На їх думку, це дозволить краще познайомитися зі своїми сусідами та налагодити відносини, повідомив місцевий портал Любліну ukrainski.lublin.pl.
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Відтак на вулицях міста можна побачити рекламні щити з українськими привітаннями. Вони написані латинкою та перекладені польською.
У Польщі популяризують українську мову
Організатори акції зазначили, що прагнуть, аби Люблін став новим домом для тих, хто цього потребує.
У Польщі дуже багато українців. Вони навчаються, працюють і торгують тут. Ми зустрічаємося з ними щодня на роботі, в школі, в кафе і магазинах. Але їхня мова нова для більшості з нас. Ми хочемо запропонувати невелику акцію, яка зробить наш світ трохи кращим,
– наголосили організатори.
Активісти власним коштом прикрасили вже п'ять білбордів, проте для встановлення інших – бракує грошей. Один рекламний щит коштує 500 злотих на місяць.
Тож організатори закликають долучитися усіх небайдужих до акції. Допомогти фінансово можна тут.
У соціальних мережах поляки позитивно висловилися, щодо цієї ініціативи. Вони наголошують, що такий прояв гостинності до українців є дуже правильним.
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