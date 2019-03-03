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      У Польщі популяризують українську мову: на білбордах з'явилися вирази українською

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      У Польщі популяризують українську мову
      У Польщі популяризують українську мову / ukrr.info

      У польському місті Люблін мешкає багато українців. Тож активісти розпочали кампанію із заохочення місцевих запам'ятовувати слова і вирази українською мовою.

      На їх думку, це дозволить краще познайомитися зі своїми сусідами та налагодити відносини, повідомив місцевий портал Любліну ukrainski.lublin.pl.

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      Відтак на вулицях міста можна побачити рекламні щити з українськими привітаннями. Вони написані латинкою та перекладені польською.

      У Польщі популяризують українську мову
      У Польщі популяризують українську мову

      Організатори акції зазначили, що прагнуть, аби Люблін став новим домом для тих, хто цього потребує. 

      У Польщі дуже багато українців. Вони навчаються, працюють і торгують тут. Ми зустрічаємося з ними щодня на роботі, в школі, в кафе і магазинах. Але їхня мова нова для більшості з нас. Ми хочемо запропонувати невелику акцію, яка зробить наш світ трохи кращим,
      – наголосили організатори.

      Активісти власним коштом прикрасили вже п'ять білбордів, проте для встановлення інших – бракує грошей. Один рекламний щит коштує 500 злотих на місяць. 

      Тож організатори закликають долучитися усіх небайдужих до акції. Допомогти фінансово можна тут

      У соціальних мережах поляки позитивно висловилися, щодо цієї ініціативи. Вони наголошують, що такий прояв гостинності до українців є дуже правильним.

      blog_ava
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      Джерело: 24 Канал
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