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В Польше произошел взрыв в торговом центре: подробности

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Полиция Польши выясняет мотивы преступления
Полиция Польши выясняет мотивы преступления / Фото из открытых источников

В польском городе Белосток в одном из торговых центров прогремел взрыв. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом информирует Rmf.fm.

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Как пишут в СМИ, взрыв произошел на улице Варшавской.

Отмечается, что устройство было сделано из кабелей и бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью. Огневая сила взрыва была небольшой, пожар на месте инцидента не возник. Пострадавших, к счастью, нет.

Полиция сейчас проводит расследование и пытается выяснить мотивы преступления.

Сообщается, что информация о заминировании здания в соответствующие органы не поступала.

Теги: Полиция Новости Польши Взрыв
Источник: 24 Канал
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