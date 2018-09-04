В Польше произошел взрыв в торговом центре: подробности
В польском городе Белосток в одном из торговых центров прогремел взрыв. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом информирует Rmf.fm.
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Как пишут в СМИ, взрыв произошел на улице Варшавской.
Отмечается, что устройство было сделано из кабелей и бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью. Огневая сила взрыва была небольшой, пожар на месте инцидента не возник. Пострадавших, к счастью, нет.
Полиция сейчас проводит расследование и пытается выяснить мотивы преступления.
Сообщается, что информация о заминировании здания в соответствующие органы не поступала.
Источник: 24 Канал
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