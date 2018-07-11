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В Польше разбился вертолет, погибли 2 человека: фото с места трагедии

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В Польше разбился частный вертолет
В Польше разбился частный вертолет / rmf24.pl

Вблизи города Ополе, что на юге Польши, разбился вертолет, на борту которого были три человека. В результате трагедии, двое из пассажиров погибли на месте.

Об этом сообщает издание RMF24.

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Отмечается, что частный вертолет разбился в селе Домецко, что вблизи Ополя, в 60 метрах от трассы и в 30 метрах от одного из жилих домов.

Третьего пассажира, который также пострадал во время катастрофы, доставили в больницу, где за его жизнь сейчас борются медики.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция. Причины падения вертолета пока неизвестны.

В Польше разбился частный вертолет, погибли 2 человека

Из-за катастрофы вертолета в Польше погибли 2 человека

Теги: Жертвы авиация Новости Польши Катастрофа
Источник: 24 Канал
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