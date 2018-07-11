В Польше разбился вертолет, погибли 2 человека: фото с места трагедии
Вблизи города Ополе, что на юге Польши, разбился вертолет, на борту которого были три человека. В результате трагедии, двое из пассажиров погибли на месте.
Об этом сообщает издание RMF24.
Читайте также: В горах Аляски упал пассажирский самолет: появилось фото
Отмечается, что частный вертолет разбился в селе Домецко, что вблизи Ополя, в 60 метрах от трассы и в 30 метрах от одного из жилих домов.
Третьего пассажира, который также пострадал во время катастрофы, доставили в больницу, где за его жизнь сейчас борются медики.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция. Причины падения вертолета пока неизвестны.
В Польше разбился частный вертолет, погибли 2 человека
Из-за катастрофы вертолета в Польше погибли 2 человека
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет25 февраля , 11:01
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти25 января , 15:38
Курс валют на 19 апреля: доллар и евро подорожали19 апреля , 08:35