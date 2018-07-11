В горах Аляски упал пассажирский самолет: появилось фото

Небольшой пассажирский самолет de Havilland Otter с 11 пассажирами на борту потерпел крушение в горах на Аляске, однако несмотря на различные травмы, в результате аварии никто не погиб.

Об этом сообщает CBS News.

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Отмечается, что самолетом летели 10 пассажиров и пилот. Большинство из людей, находившихся на борту, получили ранения различной степени тяжести, однако они не несут угрозы их жизни.

Самолет упал на канадском острове Принца Уэльского, в гористой местности, который расположен на высоте 600 метров над уровнем моря.

На месте падения провели спасательную операцию, которая осложнилась из-за ухудшения погодных условий. Однако, вертолет береговой охраны все же эвакуировал пострадавших, несмотря на ограниченную видимость.

В горах Аляски упал самолет с 11 людьми на борту