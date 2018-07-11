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У горах Аляски впав пасажирський літак: з'явилося фото

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У горах Аляски впав пасажирський літак
У горах Аляски впав пасажирський літак / content.govdelivery.com

Невеликий пасажирський літак de Havilland Otter з 11 пасажирами на борту зазнав аварії в горах на Алясці, проте незважаючи на різні травми, у результаті аварії ніхто не загинув.

Про це повідомляє CBS News.

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Зазначається, що літаком летіли 10 пасажирів і пілот. Більшість з людей, які перебували на борту отримали поранення різного ступеня важкості, проте вони не несуть загрози їхньому життю.

Літак впав на канадському острові Принца Уельського, в гористій місцевості, що розташований на висоті 600 метрів над рівнем моря.

На місці падіння провели рятувальну операцію, яка ускладнилася через погіршення погодних умов. Проте, вертоліт берегової охорони все ж евакуював постраждалих, незважаючи на обмежену видимість.


​У горах Аляски впав літак з 11 людьми на борту

Теги: авіація Новини США Канада
Джерело: 24 Канал
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