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      В Польше шахтеры протестуют против угля из России: фото

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      У Польщі шахтарі протестують проти вугілля з Росії / www.polsatnews.pl

      Примерно 300 профсоюзов шахтеров заблокировали железнодорожные пути в городе Славкув, что на юге Польши. Там расположены пути грузового терминала, который имеет важное значение, ведь соединяет Восток с Западной Европой. Люди протестуют против поставок угля из России.

      Шахтеры отметили, что российский уголь лишает их рабочих мест и возможности получить повышение зарплат, сообщили в Polsat.

      К теме: В Донецкой области горняки не поднимаются из шахты: требуют выплатить им зарплату

      Протестующие призвали власти обратить внимание на сложную ситуацию на рынке угля. Речь идет о большом количестве сырья, которое не собирают энергетические компании. Это, по мнению профсоюза, вызвано, среди прочего, чрезмерным импортом угля, преимущественно из России.

      Мы неоднократно просили правительство прекратить импорт российского угля. И мы много раз получали обещания. Однако на самом деле ничего не происходит,
      – заявил протестующий Богуслав Зийтек.

      Подобная акция состоялась на прошлой неделе. Шахтеры заявили, что будут и дальше организовывать протесты такого типа.


      В Польше шахтеры протестуют против угля из России / Фото: RMF FM


      Протестующие требуют увеличить зарплату и прекратить импорт угля из РФ / Фото: RMF FM

      Справка: импорт каменного угля в Польшу в 2019 году составил 16,7 миллиона тонн, из них 10,8 миллиона тонн импортировали из России. В польском правительстве заявили, что намерены запретить госкомпаниям закупать уголь в России, однако ввести подобное эмбарго для частных компаний они не имеют права.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Шахтеры Профсоюз Протесты Новости России Угольная промышленность Імпорт Новости Польши Протесты шахтеров
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