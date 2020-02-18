Приблизно 300 профспілок шахтарів заблокували залізничні шляхи у місті Славкув, що на півдні Польщі. Там розташовані колії вантажного термінала, що має важливе значення, адже з'єднує Схід із Західною Європою. Люди протестують проти постачання вугілля з Росії.

Шахтарі наголосили, що російське вугілля позбавляє їх робочих місць і можливості отримати підвищення зарплат, повідомили у Polsat.

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Протестувальники закликали владу звернути увагу на складну ситуацію на ринку вугілля. Йдеться про велику кількість сировини, яку не збирають енергетичні компанії. Це, на думку профспілки, викликано, серед іншого, надмірним імпортом вугілля, переважно з Росії.

Ми неодноразово просили уряд припинити імпорт російського вугілля. І ми багато разів отримували обіцянки. Однак насправді нічого не відбувається,

– заявив протестувальник Богуслав Зійтек.

Подібна акція відбулася минулого тижня. Шахтарі заявили, що будуть і далі організовувати протести такого типу.



У Польщі шахтарі протестують проти вугілля з Росії / Фото: RMF FM



Протестувальники вимагають збільшити зарплату та припинити імпорт вугілля з РФ / Фото: RMF FM

Довідка: імпорт кам'яного вугілля у Польщу у 2019 році склав 16,7 мільйона тонн, з них 10,8 мільйона тонн імпортували з Росії. У польському уряді заявили, що мають намір заборонити держкомпаніям закуповувати вугілля в Росії, проте ввести подібне ембарго для приватних компаній вони не мають права.