15:51
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Курт Кобейн наступив на російський мозоль. Путін "має" талант
      Вєсті Кремля
      20:59, 17 лютого
      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
      Вєсті.UA
      19:42, 17 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      У Польщі шахтарі протестують проти вугілля з Росії: фото

      0
      У Польщі шахтарі протестують проти вугілля з Росії / www.polsatnews.pl

      Приблизно 300 профспілок шахтарів заблокували залізничні шляхи у місті Славкув, що на півдні Польщі. Там розташовані колії вантажного термінала, що має важливе значення, адже з'єднує Схід із Західною Європою. Люди протестують проти постачання вугілля з Росії.

      Шахтарі наголосили, що російське вугілля позбавляє їх робочих місць і можливості отримати підвищення зарплат, повідомили у Polsat.

      До теми: На Донеччині гірники не піднімаються з шахти: вимагають виплатити їм зарплату

      Протестувальники закликали владу звернути увагу на складну ситуацію на ринку вугілля. Йдеться про велику кількість сировини, яку не збирають енергетичні компанії. Це, на думку профспілки, викликано, серед іншого, надмірним імпортом вугілля, переважно з Росії.

      Ми неодноразово просили уряд припинити імпорт російського вугілля. І ми багато разів отримували обіцянки. Однак насправді нічого не відбувається,
      – заявив протестувальник Богуслав Зійтек.

      Подібна акція відбулася минулого тижня. Шахтарі заявили, що будуть і далі організовувати протести такого типу.


      У Польщі шахтарі протестують проти вугілля з Росії / Фото: RMF FM


      Протестувальники вимагають збільшити зарплату та припинити імпорт вугілля з РФ / Фото: RMF FM

      Довідка: імпорт кам'яного вугілля у Польщу у 2019 році склав 16,7 мільйона тонн, з них 10,8 мільйона тонн імпортували з Росії. У польському уряді заявили, що мають намір заборонити держкомпаніям закуповувати вугілля в Росії, проте ввести подібне ембарго для приватних компаній вони не мають права.

      Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
      сьогодні
      23628
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Шахтарі Профспілки Протести Новини Росії Вугільна промисловість Імпорт Новини Польщі Протести шахтарів
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 14 лютого по-сепаратистськи: День закоханих чи День звільнення Луганська
      Ольга Черненко 187
      сьогодні , 14:08 Зміна влади в Росії: чому Путін раптово почав діяти
      Віталій Дейнега 1532
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      436
      сьогодні , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова 515
      сьогодні , 14:05 Росіяни не куплять: чого чекати від законопроєкту про ринок землі
      Інна Жолобович 1278
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук