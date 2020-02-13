На Донеччині гірники не піднімаються з шахти: вимагають виплатити їм зарплату

Гірники шахти "Краснолиманська" на Донеччині відмовляються підніматися на поверхню. Вимагають погасити борги з виплати зарплати за чотири місяці 2019 – 2020 років.

Про протест шахтарів повідомив у фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

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72 гірники шахти "Краснолиманська" залишилися під землею на горизонті 545 метрів у камерах колошахтного двору,

– зазначив Волинець.

За його словами, робітники першої зміни відмовилися підійматися на поверхню. Вони вимагають повного погашення заборгованості за жовтень, листопад, грудень 2019 року, а також січень 2020 року.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 4 лютого наголосив на важливості розв’язання питання виплати заборгованості по зарплаті шахтарям. За його словами, на 1 січня 2020 року заборгованість перед гірниками становила 922 мільйонів гривень.

А вже 5 і 10 лютого уряд переказав по 163 мільйонів гривень для погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам шахт за грудень 2019 року.