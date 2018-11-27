В Польше состоялся показ украинско-польской ленты о сумасшедшем враче

В Варшаве презентовали украинско-польскую ленту "Эфир", в которой говорится о враче, который во времена Первой мировой войны проводил эксперименты над людьми, потому что стремился понять природу человеческих страданий.

Режиссер фильма – всемирно известный Кшиштоф Занусси выбрал для съемок музей "Тюрьма на Лонцкого" во Львове. Место, где удерживала и мучила людей польская, советская и нацистская власти.

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История рассказывает о враче, который живет во времена Первой мировой войны на территории между Украиной и Польшей. Он проводит эксперименты, пытаясь понять природу человеческой боли. Играют в фильме, как польские, так и украинские актеры. Среди них и Остап Вакулюк. Его персонаж, говорит режиссер, довольно мечтательный и этим должен зацепить зрителя.

Положительный герой фильма – парень из Подолья, который остается на распутье, без денег, но с добрыми намерениями. И, не испытывая опасности, попадает в руки призрачного человека. Не смотря ни на что, он не подпадает под злое влияние. Этот персонаж является сказочно-героическим в фильме,

– сказал режиссер фильма "Эфир" Кшиштоф Занусси.

Тарас, именно так зовут этого мечтательного помощника, должен сделать непростой выбор: остаться работать с врачом или уйти. Безумный врач проводит опыты над своими пациентами, использует субстанцию "Эфир", которая должна утолять боль, стирать сознание и подавлять чувства. Для украинского актера этот фильм стал дебютом в полнометражной картине. Остап говорит, что для него эта лента была нелегкой.

Украинский актер Остап Вакулюк

Здесь я должен был разговаривать на польском с акцентом. Мне это было немножко трудно, потому что я живу в Польше свыше 3 лет, и уже научился разговаривать без акцента. Даже был тамадой на одной свадьбе, где люди по сегодняшний день не знают, что я из Украины. Поэтому иногда мне было очень трудно,

– отметил актер Остап Вакулюк.

В ленте события разворачиваются в начале 20 века на Подолье, тогдашней окраине Российской империи. Снимали кинокартину на Львовщине и в музее "Тюрьма на Лонцкого". Бывшую тюрьму для съемок оборудовали под австрийский лагерь для военных, именно это добавляло истории жуткости.

Мистический фильм "Эфир" – уже в прокате в польских кинотеатрах, украинцы же увидят историю о сумасшедшем враче-ученом в марте 2019 года.